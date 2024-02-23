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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 14:45

Her gün yumurta tüketiyorsanız dikkat! İşte yapılan araştırmanın sonuçları

Kahvaltılarda sıklıkla tükettiğimiz yumurta birçok besinin içinde de yer alıyor. Sarısı doğada en fazla kolestrol içeren besin olan yumurtayı fazla tükettiğiniz zaman bazı hastalıkları da tetikliyor.

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