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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 11:16

Her gün iki tane yumurta tüketirseniz... İşte vücudunuza etkileri

İçerdiği yüksek besin değerleri bazı kişilerde ciddi alerjiye neden olduğundan yumurta üzerinde yapılan araştırmalar halen devam etmektedir.

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