Hep zararından bahsediliyor ama... İşte çikolatanın faydaları

Birçok antioksidan vardır hatta bir kısmını vücudumuz kendisi üretir. Flavonoidler çikolatada, meyvelerde, sebzelerde ve çayda bol miktarda bulunan antioksidanlardır.
Sadece kokusuyla mutluluk hormonu endorfini harekete geçiren çikolata, damağımızda yavaş yavaş erirken, insanı farklı hazlara sürüklüyor.
Çikolatanın faydaları ise saymakla bitmiyor. Kalp hastalıkları ve kanserle mücadele ediyor, cildi ve kemikleri besliyor....
Bu tatlı mucizenin tarihi M.Ö. 1000 yıllarına dayanıyor. O yıllarda Amerika'da yaşayan yerliler, kakao tohumlarını öğütüp enerji veren içecek yaparlarmış. M.S. 1550 yılında İspanyol Cortes'le Avrupa'ya sıçrayan kakao tohumlarının, ağzımızda çikolata olarak erimesi yaklaşık 800 yılı bulmuş.
Peki geçmişten günümüze ağızları tatlandıran çikolatanın birçok yararı olduğunu biliyor muydunuz?
* Çikolatanın içinde bulunan antioksidanlar kanserle mücadelede faydalı. Kakao, kırmızı şaraba oranla iki; yeşil çaya oranla üç kat daha fazla antioksidan madde içeriyor.
* Çikolata aynı zamanda zengin bir kalsiyum kaynağı. Bu da güçlü kemiklerin oluşmasını sağlıyor.
* Çikolata geçmişten günümüze özellikle kadınlar üzerinde psikolojik olarak oldukça olumlu etkilere sahip. Çikolata kadınların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan endorfini salgılatıyor.
* Harvard Tıp Akademisi uzmanları, kakaonun yüksek tansiyonu düşürdüğüne dair bulgular elde ettiğini savunuyor.
* Güçlü dişleri sağlayan florid açısından da zengin olan çikolata, stresle mücadelede faydalı olan potasyumu da içeriyor.
* Bristol Üniversitesi doktorlarından Peter Barham, çikolatanın içinde bulunan bir maddenin uyarıcı etkisi bulunduğunu ve bunun da kişiye kendini iyi hissettirdiğini savunuyor.
* Çikolata büyük miktarda bakır da içeriyor. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı oluyor. Bu da cilde, damarlara ve dokulara faydalı oluyor.
* Kaliforniya Üniversitesi uzmanları her gün az miktarlarda çikolata yemenin kanda pıhtılaşmayı önlediğini savunuyor. Bu da ani kalp krizlerinin önüne geçiyor.
* Çikolata aynı zamanda yiyen kişiye enerji veriyor ve diğer tatlılara oranla kan şekerini hızlı yükseltmiyor.
* Kahve içmek yerine çikolata yemek çok daha yararlı, çünkü çikolata kahveye oranla çok daha az kafein içeriyor.
* Çikolata diğer tatlılara oranla diş sağlığı açısından daha zararsızdır; çünkü sütlü çikolata yüksek miktarda protein, kalsiyum ve fosfat içerir. Bu maddeler de diş minesini koruyor.
Çikolatanın zararları var mı?Bu faydalı bilgiler günde yiyebildiğiniz kadar çikolata yiyin anlamına gelmez. Her ne kadar faydalı ve lezzetli olsa da çikolata bol miktarda kalori barındırır. 1 bar bitter çikolatada 400 kalori vardır. Diyet yapanlar çikolata yediği zaman aldıkları bu kalorileri diğer tatlıları yemeyerek dengeleyebilirler.
Bitter çikolatada sütlü ve beyaz çikolataya göre daha fazla antioksidan vardır. Diğer çikolataların bitter kadar sağlığa olumlu katkısı yoktur.
Süt ve çikolata ayrılmaz ikili gibidir fakat çikolata ile birlikte alınan bir bardak sütün çikolatadaki antioksidanları absorbe ettiğini gösteren araştırmalar var.
Çikolata sivilce yapar mı?Sadece çikolatanın değil, diğer gıdaların da akne denilen sivilcelerin çoğalmasında etkili olduğu gösteren bilimsel kanıt bulunmuyor.
Çikolatada bir sürü yağ yok mu?Bitter çikolatadaki yağların üçte biri oleik asit, üçte biri stearik asit, üçte biri ise palmitik asitten oluşur.Oleik Asit: Zeytinyağında da bulunan tekli doymamış yağlardır ve sağlıklıdır.Stearik Asit: Doymuş yağdır fakat araştırmalar stearik asitin kolesterol üzerinde iyi veya kötü bir etkisi olmadığını gösteriyor.Palmitik Asit: Doymuş yağdır. Kolesterol ve kalp hastalıkları riskini yükseltir.