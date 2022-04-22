Hep zararından bahsediliyor ama... İşte çikolatanın faydaları

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Birçok antioksidan vardır hatta bir kısmını vücudumuz kendisi üretir. Flavonoidler çikolatada, meyvelerde, sebzelerde ve çayda bol miktarda bulunan antioksidanlardır.

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Sadece kokusuyla mutluluk hormonu endorfini harekete geçiren çikolata, damağımızda yavaş yavaş erirken, insanı farklı hazlara sürüklüyor.

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Çikolatanın faydaları ise saymakla bitmiyor. Kalp hastalıkları ve kanserle mücadele ediyor, cildi ve kemikleri besliyor....

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Bu tatlı mucizenin tarihi M.Ö. 1000 yıllarına dayanıyor. O yıllarda Amerika'da yaşayan yerliler, kakao tohumlarını öğütüp enerji veren içecek yaparlarmış. M.S. 1550 yılında İspanyol Cortes'le Avrupa'ya sıçrayan kakao tohumlarının, ağzımızda çikolata olarak erimesi yaklaşık 800 yılı bulmuş.

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Peki geçmişten günümüze ağızları tatlandıran çikolatanın birçok yararı olduğunu biliyor muydunuz?

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* Çikolatanın içinde bulunan antioksidanlar kanserle mücadelede faydalı. Kakao, kırmızı şaraba oranla iki; yeşil çaya oranla üç kat daha fazla antioksidan madde içeriyor.

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* Çikolata aynı zamanda zengin bir kalsiyum kaynağı. Bu da güçlü kemiklerin oluşmasını sağlıyor.

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* Çikolata geçmişten günümüze özellikle kadınlar üzerinde psikolojik olarak oldukça olumlu etkilere sahip. Çikolata kadınların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan endorfini salgılatıyor.

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* Harvard Tıp Akademisi uzmanları, kakaonun yüksek tansiyonu düşürdüğüne dair bulgular elde ettiğini savunuyor.

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* Güçlü dişleri sağlayan florid açısından da zengin olan çikolata, stresle mücadelede faydalı olan potasyumu da içeriyor.

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* Bristol Üniversitesi doktorlarından Peter Barham, çikolatanın içinde bulunan bir maddenin uyarıcı etkisi bulunduğunu ve bunun da kişiye kendini iyi hissettirdiğini savunuyor.

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* Çikolata büyük miktarda bakır da içeriyor. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı oluyor. Bu da cilde, damarlara ve dokulara faydalı oluyor.

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* Kaliforniya Üniversitesi uzmanları her gün az miktarlarda çikolata yemenin kanda pıhtılaşmayı önlediğini savunuyor. Bu da ani kalp krizlerinin önüne geçiyor.

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* Çikolata aynı zamanda yiyen kişiye enerji veriyor ve diğer tatlılara oranla kan şekerini hızlı yükseltmiyor.

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* Bağışıklık ve üreme sistemi için faydalı demir ve çinko çikolatada bolca var.

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* Kahve içmek yerine çikolata yemek çok daha yararlı, çünkü çikolata kahveye oranla çok daha az kafein içeriyor.

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* Çikolata diğer tatlılara oranla diş sağlığı açısından daha zararsızdır; çünkü sütlü çikolata yüksek miktarda protein, kalsiyum ve fosfat içerir. Bu maddeler de diş minesini koruyor.

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* Çikolatadaki doymuş yağ oranı, kandaki kolesterol seviyesinin artmasına neden olmuyor.

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Çikolatanın zararları var mı?Bu faydalı bilgiler günde yiyebildiğiniz kadar çikolata yiyin anlamına gelmez. Her ne kadar faydalı ve lezzetli olsa da çikolata bol miktarda kalori barındırır. 1 bar bitter çikolatada 400 kalori vardır. Diyet yapanlar çikolata yediği zaman aldıkları bu kalorileri diğer tatlıları yemeyerek dengeleyebilirler.

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Bitter çikolatada sütlü ve beyaz çikolataya göre daha fazla antioksidan vardır. Diğer çikolataların bitter kadar sağlığa olumlu katkısı yoktur.

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Süt ve çikolata ayrılmaz ikili gibidir fakat çikolata ile birlikte alınan bir bardak sütün çikolatadaki antioksidanları absorbe ettiğini gösteren araştırmalar var.

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Çikolata sivilce yapar mı?Sadece çikolatanın değil, diğer gıdaların da akne denilen sivilcelerin çoğalmasında etkili olduğu gösteren bilimsel kanıt bulunmuyor.

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Çikolatada bir sürü yağ yok mu?Bitter çikolatadaki yağların üçte biri oleik asit, üçte biri stearik asit, üçte biri ise palmitik asitten oluşur.Oleik Asit: Zeytinyağında da bulunan tekli doymamış yağlardır ve sağlıklıdır.Stearik Asit: Doymuş yağdır fakat araştırmalar stearik asitin kolesterol üzerinde iyi veya kötü bir etkisi olmadığını gösteriyor.Palmitik Asit: Doymuş yağdır. Kolesterol ve kalp hastalıkları riskini yükseltir.