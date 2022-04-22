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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 10:08

Hep zararından bahsediliyor ama... İşte çikolatanın faydaları

Çikolatanın faydası, içinde bulunan ve flavonoid denilen antioksidanları barındırmasından ileri gelir. Antioksidanlar vücuttaki kimyasal olaylar sonucu ortaya çıkan ve hücreleri yıkıma uğratan serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltan enzimlerdir.

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