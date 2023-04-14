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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 15:11

Hastalıkların kökünü kurutan mucizevi besinler! Doğal antibiyotik görevi görüyor

Bu besinler antibiyotik görevi görüyor. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara yakalanmamak için bu besinleri mutfağınızdan ayırmayın. İşte vücudumuzu mikroplardan arındıran antibiyotik değerinde mucizevi besinler…

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