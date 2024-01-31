Hastalıkların en büyük düşmanı! İşte hastalıktan kotuyan besinler

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Turunçgiller Çoğu insan soğuk algınlığına yakalandıktan sonra doğrudan C vitaminine yönelir. Bunun nedeni, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olmasıdır. C vitamininin, enfeksiyonlarla savaşmanın anahtarı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırır. Turunçgillerin çoğu C vitamini bakımından yüksektir.

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Brokoli A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra lif ve diğer birçok antioksidan ile dolu brokoli, tabağınıza koyabileceğiniz en sağlıklı sebzelerden biridir. Brokoliyi yemenin en sağlıklı yolu onu olabildiğince az pişirmektir.

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Sarımsak Sarımsak uzun zamandır tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır. İlk uygarlıklardan beri, enfeksiyonlarla mücadelede kullanılan sarımsağın bağışıklık güçlendirici özellikleri, allisin gibi yüksek kükürt içeren bileşiklerinden geliyor .

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Zencefil Zencefil, boğaz ağrısını ve iltihaplı hastalıkları azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca mide bulantısını da azaltmaya yardımcı olabilir.

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Ispanak Ispanak sadece C vitamini açısından zengin olduğu için değil, aynı zamanda bağışıklık sistemimizin enfeksiyonla mücadele yeteneğini artırabilecek çok sayıda antioksidan ve beta-karoten ile doludur. Brokoli de olduğu gibi ıspanakta oldukça az pişirilerek tüketilmelidir.

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Yoğurt Bize özgü yapılan yoğurt içerisinde probiyotik bulundurur, probiyotikler hastalıklarla savaşmaya yardımcı olmak için bağışıklık sisteminize yardımcı olabilir. Aromalı ve şekerli yoğurtlar yerine sade yoğurt almaya çalışın. Bunun yerine sade yoğurdu sağlıklı meyveler ve bal ile kendiniz tatlandırabilirsiniz.

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Badem Soğuk algınlığının önlenmesi ve savaşılması söz konusu olduğunda, E vitamini sağlıklı bir bağışıklık sisteminin anahtarıdır. Bir avuç badem günlük olarak tüketilmesi gereken E vitamini ihtiyacının yarısını karşılamaktadır.