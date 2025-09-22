Hastalıklara karşı doğal şifa kaynağı! Soğan kürü nasıl yapılır?

Soğan, soğangiller ailesindeki Allium cinsine dahil tüm bitkilerin genel adıdır. Bahçe soğan olarak adlandırılan soğan, Allium cepa türündendir. Bu familya için botanikçiler, Zambakgiller yani Liliaceae ailesinin bir parçası olarak görürler. Fakat daha sonra yapılan araştırmalar, soğan ve zambağın aynı aileden olmadığını ortaya çıkarmıştır. Taze doğan ve kuru soğan olarak tüketilmekte, yemeklerde, salatalarda kullanılmaktadır.
Soğan, düşük kalorisi yanında çok önemli mineralleri ve vitaminler içerir. Bu özellikleri ile soğanın tedavi etme gücünden yararlanma Antik Mısır dönemine kadar uzanmaktadır. Soğanın faydaları olarak; idrar söktürmesi, kan şekerini düşürmesi, mide asidini artırması, sindirimi kolaylaştırması, bağırsak hareketlerini artırması, müshil etkisi göstermesi, yaraların iyileştirmesini kolaylaştırması, tansiyonu düşürmesi, kalp fonksiyonlarını desteklemesi sayılabilir.
SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Soğanın yukarıda sayılan şekilde içeriği, onu tam bir ilaç deposu gibi yapıyor. Aynı şekilde soğan suyu da bu vitaminleri, mineralleri içereceği için antioksidan, iltihap, alerji ve kanser önleyici özellikleri içermesini sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendiren soğan suyu, kan akışını hızlandırır. Zayıflamaya yardımcı olmasının dışında erkeklerde prostat kanseri ve kadınlarda polikistik over sendromu gibi kadınlara özgü rahatsızlıkların tedavisinde ve iyileşmesinde inanılmaz etkileri vardır. Şimdi sırasıyla soğan suyunun faydalarını madde madde inceleyelim.
1- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Soğan suyu içerisinde bulunan polifenoller, tam bir serbest radikal düşmanı olup bunlara karşı vücudumuza koruma sağlar. Miktarı yok denecek kadar az olsa bile selenyum minerali ile bağışıklık sistemine güç verir. Soğan suyu tüketimi ile histamin üretimini durdurmak ve alerjik olayları engellemek mümkündür. Diğer yandan mikrop önleyici özelliği ile enfeksiyonları durduran soğan suyu, kanser hastalarına radyasyon tedavisi süresince zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle tavsiye edilir.
2- KANSERİ ÖNLER
Önceki maddede dediğimiz gibi soğan suyundaki polifenoller, serbest radikallere karşı vücudu korur. Serbest radikaller ise öncelikle kötü hücreler, tümörlerin oluşumuna neden olur. Polifenoller ile birlikte antioksidan olan soğan suyu, kansere karşı vücudu koruyup savaşmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalar sonucunda soğan tüketiminin kanser riskinin azalmasını sağladığı ortaya çıkmıştır.
3- KALP SAĞLIĞINI KORUR
Soğan suyu, hem antioksidan hem de iltihap önleyici özelliği ve kolesterolü düşürmesi ile kan damarı sertleşmesi, yüksek kalp basıncı, kalp krizi gibi kalp-damar hastalıklarının ortaya çıkma riskini azaltır. Yapılan bir araştırma, soğan suyu tüketiminin tansiyonu dengelediği ortaya çıkarılmıştır.
4- GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN OLAN QUERCETİN İÇERMESİ
Soğanın içinde yer alan Quercetin (Kuersetin) önemli bir flavonoid olup güçlü bir antioksidandır. Bu önemli madde içeren soğan suyu, bireyin astım ve alerjik hastalıklara karşı korumasını sağlar. Quercetin, kalp sağlığını korumaya, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar ve kansere karşı koruma sağlar. Serbes radikal hasarına, yaşlanmaya ve iltihaplanmaya karşı savaşan Quercetin soğan suyunda yer alması onu daha değerli yapmaktadır.
5- KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Soğan suyu, içeriğindeki peptit ve sülfür içeriği ile özellikle kemik erimesi sorunlarına karşı kemik yapısını korumaya yardımcı olmaktadır. Yapılan bir araştırma, menapoz dönemindeki kadınların soğan tüketmesi ile birlikte daha az kemik kaybına uğradığı ve kalça kırılması problemini yüzde yirmi azalttığı ortaya çıkarılmıştır.
6- KULAK AĞRINI VE ÇINLAMASINI YOK EDER
Antibakteriyel özelliği ile soğan suyu, kulaktaki enfeksiyonları önlemesi ve gidermesi nedeniyle kulak ağrılarını önler. Bunun için ağrıyan kulağa, rendelenen soğanın çıkarılan suyundan bir iki damla damlatmak yeterli olacaktır. Acının azaldığı ve zamanla gittiğini göreceksiniz.
7- SAÇIN UZAMASINI HIZLANDIRIR VE GÜÇLENDİRİR
Soğan suyu, içeriğindeki sülfür ile saç uzaması için gerekli kolajen üretimini artırır. Bu yüzden saç dökülmesi ve saç uzamasında faydalıdır. Saçkıran hastaları ile yapılan bir araştırmada günde iki kez soğan suyu uygulanan kişilerde saçların yeniden çıktığı gözlemlenmiştir. Bunun için önerilen soğan suyu kürü şöyle; Bir soğan suyunu alın. Bir çay kaşığı bal ekleyin. İsteğe bağlı olarak, lavanta yağı gibi birkaç damla uçucu yağ ekleyin. Bu karışımı kafa derinize masaj yapın. Saçınızı bir duş başlığı ile örtün ve bir gece veya en az 1 saat bekletin. Ertesi sabah saçlarınızı durulayın, ardından her zamanki gibi şampuanla yıkayın. Birkaç ay boyunca ya da sonuçlardan memnun kalana kadar haftada 2 veya 3 kez bu saç tedavisini uygulayın.
8- AMELİYAT İZLERİNİ AZALTIR
Soğan suyu ile hazırlanan kürün cerrahi veya gerginlik işaretleri olan izleri zamanla giderir. Yapmanız gereken ise şu: 3 gram tuz ve on gram bulaşık sabununu karıştırın. Bu karışım içine soğanı küçük parçalar halinde doğrayıp atın ve iyice karıştırın. 15 dakika boyunca su banyosu içinde bekletilen ve karıştırılan bu karışımda geride kalan sıvı soğan özüdür. Bu özü, yara alanlarına günde bir kez uygulayın. Fakat dikkat edilmesi gereken cildin alerjik bir tepki vermemesi. Uygulanan bölgede kızarıklık görülürse uygulamayı durdurun ve yapmayın.
9- CİLDİ KORUR VE PÜRÜZSÜZ YAPAR
Güçlü bir antioksidan olan Kuersetin içeriği ile soğan suyu, ciltteki kırışıkları giderir ve cildin daha parlak görünmesini sağlar. Aynı zamanda serbest radikallerden de korumuş olur. Yüzünüze uygulayabileceğiniz soğan suyu maskesi şöyle hazırlanır: Yarım kaşık yoğurt ile bir kaşık soğan suyu karıştırılıp yüz ve boyun kısmına sürülür. Bu şekilde on dakika bekledikten sonra yıkanır. Haftada en az bir kez uygulamanız halinde faydasını görebilirsiniz.
SAÇ BİTİ İÇİN SOĞAN SUYU KÜRÜ
Sülfür içeriği ile saçı koruyan soğan suyu, aynı zamanda bu madde ile bit yumurtalarının ölmesini de sağlar. Soğan suyu kürü ise şöyle hazırlanıyor ve uygulanıyor; 2-3 adet soğanın suyu sıkıldıktan sonra saç derisine sürülüyor ve 2-3 saat bone ile kapatılıyor. Sonrasında ise saçlar yıkanıyor. Ardından bit tarağı ile saçlar iyice taranıyor. Üç gün boyunca uygulanması halinde faydasını göreceksiniz. Bitlerden tamamen kurtulmak için sonrasında haftada bir kez ve ayda bir kez uygulanması gerekir.
SOĞAN SUYU ZAYIFLATIR MI?
Soğan suyu, yüksek miktarda antioksidan içeriği ile vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur, toksin maddelerin atımını kolaylaştırır, yağ yakımını hızlandırır. Bunlardan dolayı özellikle aç karnına içilen soğan suyu kilo vermeye yardımcı rol oynar. Tabii soğan suyunun kilo verdirmesi için diyet ile birlikte uygulanması gerekir. Kan şekerini düzenleyen soğan suyu, bölgesel yağlanma önüne geçer, mide şişkinliğini azaltır.
SOĞAN SUYU KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?
Bu kürü hazırlarken kahverengi soğanlar tercihiniz olmalıdır. Sirkeli suda yıkadığımız bir adet kuru soğanı dörde bölerek, tencerede kaynatılan 2 bardak klorsuz su içine atın. Bu şekilde yaklaşık beş dakika kaynattıktan sonra soğan suyu kürünüz hazır olacaktır. Kullanımı için ılımasını beklemek gerekiyor. Peki nasıl, ne aralıklarla kullanmak gerekir?
Ayrıca soğan suyu hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İlk olarak içeceğiniz soğan suyu kürü muhakkak taze olarak hazırlanmalıdır. Kürü hazırlamak için mutlaka açık kahverengi kabuklu beyaz soğan kullanılmalıdır. Kullanılacak soğanların dış kabuğu kuru ve taze olması gerekir. Çimlenmiş ve köklenmiş olanlar bayattır.