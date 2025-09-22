Hastalıklara karşı doğal şifa kaynağı! Soğan kürü nasıl yapılır?

7- SAÇIN UZAMASINI HIZLANDIRIR VE GÜÇLENDİRİR





Soğan suyu, içeriğindeki sülfür ile saç uzaması için gerekli kolajen üretimini artırır. Bu yüzden saç dökülmesi ve saç uzamasında faydalıdır. Saçkıran hastaları ile yapılan bir araştırmada günde iki kez soğan suyu uygulanan kişilerde saçların yeniden çıktığı gözlemlenmiştir. Bunun için önerilen soğan suyu kürü şöyle; Bir soğan suyunu alın. Bir çay kaşığı bal ekleyin. İsteğe bağlı olarak, lavanta yağı gibi birkaç damla uçucu yağ ekleyin. Bu karışımı kafa derinize masaj yapın. Saçınızı bir duş başlığı ile örtün ve bir gece veya en az 1 saat bekletin. Ertesi sabah saçlarınızı durulayın, ardından her zamanki gibi şampuanla yıkayın. Birkaç ay boyunca ya da sonuçlardan memnun kalana kadar haftada 2 veya 3 kez bu saç tedavisini uygulayın.