Haşladığınız yumurtanın suyunu sakın dökmeyin! Öyle bir yararı var ki

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Haşlanmış yumurtanın sağlığa olan faydasını artık herkes biliyordur. Ancak haşladığınız yumurtanın suyunun da sağlığınıza inanılmaz fayda sağladığını biliyor muydunuz?

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Yumurta içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde oldukça faydalı bir besin. Ancak yapılan son araştırmalara göre yumurtanın kabuğunda yer alan kalsiyum miktarının da çok fazla olduğu söyleniyor.

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Zengin protein ve kalsiyum bombası olarak öğünlerde her daim yer bulan yumurtayı tüketme yöntemlerinden en popüleri haşlamaktır.

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Yumurtayı kaba koyar, üzerine suyunu döker ve kaynatırız. İstediğimiz kıvama gelene kadar kaynatır, suyu döker ve soyarız. Peki haşlanmış yumurta suyunu dökmekten vazgeçiren faydalarını duydunuz mu?

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Araştırmalar, yalnızca yumurtanın değil, kabuğu ve haşlama suyunun da birçok şeye iyi geldiğini gösterdi. Bu bilgilerden sonra , haşlanmış yumurtanın suyunu asla dökmeyeceksiniz. Ancak mutlaka haşlamadan önce iyice yıkamış olmanızı tavsiye ediyoruz.

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YUMURTA HAŞLAMA SUYU NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Yumurtayı kaynattığınız su içerisinde yumurtanın kendisinde bulunan kalsiyumdan daha fazla kalsiyum içerdiği söyleniyor. Bu nedenle kaynatılan yumurtanın suyunun kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.

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KİRECİ SÖKÜP ATIYOR Tencere ve çaydanlığınızdaki kireci yok edebilmek için kaynatılmış yumurta suyunu kullanabilirsiniz. Kabın içerisine yumurta kabuklarını alıp kaynatın. İçerisine de biraz sirke dökün. Kirecin ortadan kalktığını göreceksiniz.

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ÇİÇEKLERİ COŞTURUYOR Yumurta suyunun içerisinde yer alan kalsiyum bitkiler içinde oldukça faydalı. Sade su yerine bitkilerinize döktüğünüz kaynamış yumurta suyu bitkilerinizi coşturmaya yetecektir.

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DAHA CANLI VE PARLAK SAÇLAR Kaynattığınız yumurta suyunu saçlarınıza dökün. Bol miktarda protein içeren yumurta suda kaynatıldığında protein çözülür ve saçlarınız oldukça canlı görünmesine yardımcı olur.

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Özellikle de kuru saçlar için faydalı bir ilaçtır diyebiliriz. Yumurta suyu ile daha parlak ve ışıltılı saçlara kavuşabilirsiniz.

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YUMURTA KABUĞU YENİR Mİ? Yumurta kabuğu içerdiği kalsiyum ve zengin mineraller nedeniyle sık sık yenilip yenmediği ile gündeme geliyor. Uzmanlar nefes borusuna kaçmayı ve boğaza zarar vermeyi önleyecek kadar iyi öğütüldüğünde yumurta kabuğu tüketmenin faydalı olabileceğini ifade ediyor.

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Norveç'te insanların yumurta kabuklarını kahve çekirdekleriyle öğütmesinin ve sabah kahvelerinde fazladan kalsiyum takviyesi için ikisini birlikte tüketmesi hala yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca, yumurta kabukları kahvedeki asidin bir kısmını alıp daha lezzetli hale getirebiliyor.

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Yumurta kabuğu tüketirken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli unsur ise zararlı bakterilerden kurtulmak için kaynatıp tüketmek.

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Günlük 2,5 gram yumurta kabuğu tozu gereksinimlerinizi karşılamak için yeterlidir. Fazla tüketim böbrek taşı ve kalp krizi riskini artırabilir.

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