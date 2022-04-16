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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 13:34

Hangi yiyecek hangi hastalığa iyi gelir? İşte şifa deposu o yiyecekler

Bazı hastalıkların tedavisinde ve bazı hastalıklarında önlenmesinde, yiyeceklerin birebir etkisi olduğu biliniyor. Biliniyor ama hangi yiyecek hangi hastalığa iyi geliyor bilmek gerekiyor doğru tüketim için. Peki hangi hastalığa hangi yiyecek iyi geliyor? Kansere iyi gelen yiyecekler hangileridir? İşte şifa deposu o yiyecekler.

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