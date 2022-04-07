Hangi meyve hangi hastalığa iyi geliyor

Bütün meyveler birbirinden faydalı vitamin ve minarallerden oluşuyor ve hepsi farklı bir rahatsızlığı iyileştiren bir özelliğe sahip. Meyvelerin sağlığımız için oldukça gereklidir. Sağlıklı vücut için meyvelere mutlaka ihtiyacı var. Ancak hangi meyvenin hangi hastalığa iyi geldiğini bilmemiz gerekiyor.
PORTAKAL
Soğuk algınlığı ve gripten korunmaya yardım eder.
İçerdiği C vitamini ve folik asit sayesinde öksürüğü azaltır, kalp hastalığı ve felçten korur.
Ezik ve çürüklerin daha çabuk iyileşmesini sağlar.
Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur, ihtiva ettiği potasyumla cildin kurumasını ve kırışmasını önler.
Mide ve pankreas kanserini önleyici etkisi vardır.
Bağırsak gazlarını söker, parazitlerinin dökülmesini ve karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar, safra salgısını artırır.
ANANAS
Bakteri ve parazitlerle savaşmaya yarar,
İltihaplanma riskini azaltmada ve yaraların hızla iyileşmesini sağlamada etkilidir.
ARMUT
Kalp-damar sağlığı, alçak kan basıncı ve fiziksel performansa iyi gelen vitaminleri barındırır.
Yüksek tansiyonu olanlar ve böbreklerinde sorun yaşayanlar için faydalıdır. Kansızlık ve kabızlığa iyi gelir.
ÇİLEK
Strese iyi gelir, sakinleştirici etkisi vardır
Sigaranın etkilerini azaltır. Sigara içilen bir odadayken gün boyunca ağza iki çilek atılması önerilir.
Çocuk felci ve ağız-deri yaralarına yol açan virüsleri öldürücü etkisi vardır.
Kansere yakalanma riskini azaltır, mide ve bağırsak zayıflıklarını giderir.
Safra kesesi hastalıklarına iyi gelir. Yüksek ateşi düşürür.
Dişlere ve diş etlerine iyi gelir, diş taşlarının oluşmasını engeller, cilde canlılık kazandırır.
ELMA
Kanı ve böbrekleri temizler, cilde parlaklık ve güzellik verir.
Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir, kolesterolü düşürür.
Sindirim rahatsızlıklarının kontrol edilmesine yardım eder.
Baş ağrısına iyi gelir, yüksek tansiyonu düşürür.
Kan şekerini kontrol altında tutar.
Romatizmaya ve gut hastalığına ve uykusuzluğa iyi gelir.
Bağırsaklardaki parazitlerin dökülmesini sağlar.
KARPUZ
Böbrekleri temizler
Astım, damar tıkanıklığı, diyabet, kolon kanseri ve kireçlenme gibi hastalıklara iyi gelir.
Tatlı ve sulu karpuz, en önemli antioksidanlarla doludur.
KAYISI
Kansızlığa iyi gelir, kan yapar.
Kalp hastalıklarının ve kataraktın önlenmesinde yardımcıdır
Kemik erimesinin önlenmesine faydalıdır
Kabızlık çeken ve sindirim sisteminde sorun yaşayanlar için faydalıdır
KİRAZ
Güçlü bir ağrı kesicidir. 20 kirazda 12- 25 miligram arası "antosiyanin" maddesi bulunur ve bu maddenin ağrı kesici etkisi, aspirinden on kat daha fazladır.
Kolesterolü ve kan şekerini düşürür. İhtiva ettiği "flavanoidler" vücuttaki zehri temizler, antioksidan etki yapar.
Kabızlığı giderir, nikotinin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Böbreklerin taş ve kum yapmasını önler ve varsa zamanla döker. Safra kesesi taşının dökülmesine de yardımcı olur.
KİVİ
C vitamini deposudur, bir adet kivide günlük alınması gereken C vitamini ihtiyacından fazlası vardır.
Kivi DNA'yı korur.
Antioksidan özelliği vardır.
Kan şekeri kontrolü için yararlıdır.
Kolon kanserinin engellenmesine yardımcı olur, astıma karşı koruma sağlar.
Kan inceltici özelliğiyle kan pıhtılaşması riskini önemli ölçüde düşürür ve kandaki yağ miktarını azaltır.
KAVUN
Antioksidan özelliği vardır. Endişe ve uykusuzluğa iyi gelir.
Bağırsak ve cilt kanserine karşı Amerikan Kanser Topluluğu'nca tavsiye edilmiştir.
İNCİR
Bağırsakları çalıştırır, enerji verir.
Yüksek kan basıncını düşürür,
Kemik yoğunluğunu artırır
ŞEFTALİ
Kalp rahatsızlıklarına ve kansere karşı korur.
Sindirim sistemini çalıştırır, hazmı kolaylaştırır.
Böbreklerin ve safra kesesinin düzenli çalışmasını sağlar, İdrar söktürür.
MUZ
Kalbe ve kas sistemine yararlıdır,
Yüksek tansiyonu önleyici özelliğe sahiptir,
Kolesterolü düşürücüdür ve migren ağrısına faydalıdır.
ÜZÜM
Böbreklerin çalışmasına yardımcı olur, kalp atışını düzenler, karaciğeri temizler.
Sindirimi kolaylaştırır, kansızlığı giderir.
Siyah üzüm, kabukları ve çekirdekleriyle yenirse hücre yenileyicidir.
Özellikle bebeklerin gelişimi için çok faydalıdır.
Ancak kalorisi yüksek olan üzümün bir günde 15-20 adetten fazla tüketilmemesi gerektiğini de unutmayın.