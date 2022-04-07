Hangi meyve hangi hastalığa iyi geliyor

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Bütün meyveler birbirinden faydalı vitamin ve minarallerden oluşuyor ve hepsi farklı bir rahatsızlığı iyileştiren bir özelliğe sahip. Meyvelerin sağlığımız için oldukça gereklidir. Sağlıklı vücut için meyvelere mutlaka ihtiyacı var. Ancak hangi meyvenin hangi hastalığa iyi geldiğini bilmemiz gerekiyor.

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PORTAKAL

Soğuk algınlığı ve gripten korunmaya yardım eder.

İçerdiği C vitamini ve folik asit sayesinde öksürüğü azaltır, kalp hastalığı ve felçten korur.



Ezik ve çürüklerin daha çabuk iyileşmesini sağlar.

Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur, ihtiva ettiği potasyumla cildin kurumasını ve kırışmasını önler.

Mide ve pankreas kanserini önleyici etkisi vardır.

Bağırsak gazlarını söker, parazitlerinin dökülmesini ve karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar, safra salgısını artırır.

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ANANAS

Bakteri ve parazitlerle savaşmaya yarar,

İltihaplanma riskini azaltmada ve yaraların hızla iyileşmesini sağlamada etkilidir.

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ARMUT

Kalp-damar sağlığı, alçak kan basıncı ve fiziksel performansa iyi gelen vitaminleri barındırır.

Yüksek tansiyonu olanlar ve böbreklerinde sorun yaşayanlar için faydalıdır. Kansızlık ve kabızlığa iyi gelir.

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ÇİLEK

Strese iyi gelir, sakinleştirici etkisi vardır

Sigaranın etkilerini azaltır. Sigara içilen bir odadayken gün boyunca ağza iki çilek atılması önerilir.

Çocuk felci ve ağız-deri yaralarına yol açan virüsleri öldürücü etkisi vardır.

Kansere yakalanma riskini azaltır, mide ve bağırsak zayıflıklarını giderir.



Safra kesesi hastalıklarına iyi gelir. Yüksek ateşi düşürür.

Dişlere ve diş etlerine iyi gelir, diş taşlarının oluşmasını engeller, cilde canlılık kazandırır.

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ELMA

Kanı ve böbrekleri temizler, cilde parlaklık ve güzellik verir.

Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir, kolesterolü düşürür.

Sindirim rahatsızlıklarının kontrol edilmesine yardım eder.

Baş ağrısına iyi gelir, yüksek tansiyonu düşürür.

Kan şekerini kontrol altında tutar.

Romatizmaya ve gut hastalığına ve uykusuzluğa iyi gelir.

Bağırsaklardaki parazitlerin dökülmesini sağlar.

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KARPUZ

Böbrekleri temizler

Astım, damar tıkanıklığı, diyabet, kolon kanseri ve kireçlenme gibi hastalıklara iyi gelir.

Tatlı ve sulu karpuz, en önemli antioksidanlarla doludur.

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KAYISI

Kansızlığa iyi gelir, kan yapar.

Kalp hastalıklarının ve kataraktın önlenmesinde yardımcıdır

Kemik erimesinin önlenmesine faydalıdır

Kabızlık çeken ve sindirim sisteminde sorun yaşayanlar için faydalıdır

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KİRAZ

Güçlü bir ağrı kesicidir. 20 kirazda 12- 25 miligram arası "antosiyanin" maddesi bulunur ve bu maddenin ağrı kesici etkisi, aspirinden on kat daha fazladır.

Kolesterolü ve kan şekerini düşürür. İhtiva ettiği "flavanoidler" vücuttaki zehri temizler, antioksidan etki yapar.

Kabızlığı giderir, nikotinin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Böbreklerin taş ve kum yapmasını önler ve varsa zamanla döker. Safra kesesi taşının dökülmesine de yardımcı olur.

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KİVİ

C vitamini deposudur, bir adet kivide günlük alınması gereken C vitamini ihtiyacından fazlası vardır.

Kivi DNA'yı korur.



Antioksidan özelliği vardır.

Kan şekeri kontrolü için yararlıdır.

Kolon kanserinin engellenmesine yardımcı olur, astıma karşı koruma sağlar.

Kan inceltici özelliğiyle kan pıhtılaşması riskini önemli ölçüde düşürür ve kandaki yağ miktarını azaltır.

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KAVUN

Antioksidan özelliği vardır. Endişe ve uykusuzluğa iyi gelir.

Bağırsak ve cilt kanserine karşı Amerikan Kanser Topluluğu'nca tavsiye edilmiştir.

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İNCİR

Bağırsakları çalıştırır, enerji verir.

Yüksek kan basıncını düşürür,

Kemik yoğunluğunu artırır

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ŞEFTALİ

Kalp rahatsızlıklarına ve kansere karşı korur.

Sindirim sistemini çalıştırır, hazmı kolaylaştırır.

Böbreklerin ve safra kesesinin düzenli çalışmasını sağlar, İdrar söktürür.

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MUZ Kalbe ve kas sistemine yararlıdır,

Yüksek tansiyonu önleyici özelliğe sahiptir,

Kolesterolü düşürücüdür ve migren ağrısına faydalıdır.