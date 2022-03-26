Günde dört yemek kaşığı kadar ayçekirdeği tüketin

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Ay­nı za­man­da önem­li mi­ne­ral­ler ara­sın­da yer alan ba­kır, mag­nez­yum, se­len­yum ve fos­for açı­sın­dan da sağ­lık­lı bir be­sin su­nu­yor.

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"Ay­çe­kir­de­ği stres, ank­si­ye­te, dep­res­yon ve unut­kan­lı­ğa kar­şı da yar­dım­cı­" di­yen Uzm. Dr. Ba­ha Mu­rat Ay­doğ ay­çe­kir­de­ği­nin fay­da­la­rı ko­nu­sun­da şun­la­rı söy­le­di:

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"Yal­nız­ca çey­rek fin­can -dört ye­mek ka­şı­ğı- ka­dar çe­kir­dek, bu önem­li be­sin­le­re olan gün­lük ih­ti­ya­cı­nı­zın ya­rı­sın­dan da­ha faz­la­sı­nı kar­şı­la­ya­bi­lir.

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Ay­çe­kir­dek­le­rin­de bu­lu­nan yağ da ka­li­te­li­dir ve iyi ko­les­te­ro­lü ar­tı­ra­bi­len, kalp ve kar­di­yo­vas­kü­ler sis­te­mi­ni­zi ko­ru­yan kalp dos­tu yağ­lar­dır.

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Ay­çe­kir­de­ği özel­lik­le E vi­ta­mi­ni açı­sın­dan güç­lü­dür. E vi­ta­mi­ni kar­di­yo­vas­kü­ler sağ­lı­ğı ko­rur.