Günde dört yemek kaşığı kadar ayçekirdeği tüketin

Aynı zamanda önemli mineraller arasında yer alan bakır, magnezyum, selenyum ve fosfor açısından da sağlıklı bir besin sunuyor.
"Ayçekirdeği stres, anksiyete, depresyon ve unutkanlığa karşı da yardımcı" diyen Uzm. Dr. Baha Murat Aydoğ ayçekirdeğinin faydaları konusunda şunları söyledi:
"Yalnızca çeyrek fincan -dört yemek kaşığı- kadar çekirdek, bu önemli besinlere olan günlük ihtiyacınızın yarısından daha fazlasını karşılayabilir.
Ayçekirdeklerinde bulunan yağ da kalitelidir ve iyi kolesterolü artırabilen, kalp ve kardiyovasküler sisteminizi koruyan kalp dostu yağlardır.
Ayçekirdeği özellikle E vitamini açısından güçlüdür. E vitamini kardiyovasküler sağlığı korur.