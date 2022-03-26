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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 15:45

Günde dört yemek kaşığı kadar ayçekirdeği tüketin

Ay­çe­kir­de­ği, yük­sek pro­te­in içe­ren şa­şır­tı­cı de­re­ce­de bes­le­yi­ci bir atış­tır­ma­lık ol­mak­la bir­lik­te, B1, B5, E ve fo­lik asit içe­ri­yor.

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