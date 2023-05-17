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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:28

Günde 2 yumurta yerseniz... Yumurta nasıl tüketilmeli?

Yumurta sofraların vazgeçilmezleri arasında ilk sırada yer alıyor. Peki yumurtanın faydaları nelerdir? İşte detaylar...

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