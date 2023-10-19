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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 11:46

Günde 2 Yumurta Yerseniz... Vücudunuza etkilerini bir bilseniz

Yumurtanın faydaları hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi bu lezzetli besin kaynağını düzenli olarak tüketmenin sağlığa olan etkileri oldukça fazla. Ancak günde iki tane yumurta tüketmenin etkileri ise sanıldığından çok daha fazla.

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