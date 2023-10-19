Günde 2 Yumurta Yerseniz... Vücudunuza etkilerini bir bilseniz

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TOKSİNLERİN ATILMASINI SAĞLAR

Biyotin, B vitamini ve sindirilebilir besleyici proteinler saç ve cildin güçlenmesine katkıda bulunur. Tavuk yumurtalarında bulunan fosfolipitler, toksinlerin karaciğerden atılmasını destekler.

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KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Bir araştırmanın sonuçlarına göre düzenli yumurta yemek kadınlarda meme kanserini %18 azaltıyor.

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KIRIŞIKLIKLAR AZALIR

Bu bilgi Hollandalı bilim adamlarının yaptığı araştırmalardan anlaşılıyor. 35-40 yaş arasındaki kadınların % 87'sinde yaşlılık lekeleri kayboldu ve cilt buruşukluğu kaldırıldı. Erkeklerin, göz çevresindeki kırışıklıklar gözle görülür şekilde düzeltildi.

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KİLO VERME HIZLANIR

Yapılan araştırmalara göre, kahvaltıda tavuk yumurtası tüketimiyle düşük kalorili bir diyet uygularsanız, kilo verme iki kat hızlanıyor. Ayrıca selülitlerin kaybolması da bu sayede sağlanabilir.

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GÖRME BOZUKLUKLARINI DÜZELTİR

Yeni araştırmalar, tavuk yumurtalarının lutein yönünden zengin olduğunu göstermiştir. Bu madde berrak ve keskin görme olaylarından sorumludur. Düzenli yumurta görüşünüzü düzeltir.

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KOLESTEROL ÜRETİMİNİ ENGELLER

Daha önceki görüşlere karşın, yeni araştırmalar yumurtadan alınan kolesterolün fosfatidlerle dengelendiğini ve bu nedenle sağlığımız için zararlı olmadığını gösterdi. Aynı zamanda vücudun kendi kolesterol üretimini de yumurta yemek engeller. Buna ek olarak, yumurta trigliserit düzeylerini düşüren ve böylece kardiyovasküler hastalık riskini azaltan omega-3 asitlerini içerir.

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HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Beyin hücrelerinin normal iletişimini sağlayan fosfolipitler, kolinden oluşur. Bu belirli vitaminin beynin en önemli yapı malzemesi olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır. Eğer günde 2 yumurta yerseniz, vücudunuz bu besleyiciden yeterince faydalanır. Kolin eksikliği bellek azalmasına neden olur.

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KEMİK VE DİŞLERİ GÜÇLENDİRİR

Yumurta içeriğindeki D vitamini sayesinde vücuda balık yağı kadar fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalarda düzenli yumurta tüketenlerin kemiklerinin daha sağlıklı olduğu kaydedilmiştir.

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HORMONLARI DENGELİYOR

Yumurta, içeriğindeki B9 vitamini yani Folik asit sebebiyle hamilelik döneminde oldukça fayda sağlıyor. Yumurtanın içinde bulunan folik asit bebeğin engelli doğma ihtimalini düşürüyor.

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