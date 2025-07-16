Gıda zehirlenmelerine yol açıyor! Yeniden ısıtılmaması gereken 8 gıda

1. Kereviz
Kereviz, çorbaların vazgeçilmez malzemesidir. Ancak kereviz içeren yemekler tekrar ısıtıldığında tehlikeli hale gelebilir. Çünkü kereviz, nitrat içeriği yüksek bir sebzedir ve ısıtıldığında bu nitratlar nitrite ve daha sonra kanserojen nitrozaminlere dönüşebilir.
Öneri: Kerevizli çorbayı taze tüketin ya da soğuk halde için.
3. Ispanak
Sağlıklı beslenmenin gözdesi olan ıspanak da yüksek nitrat içeriğine sahiptir. Tıpkı kereviz gibi ısıtıldığında nitratlar zararlı bileşiklere dönüşebilir.
Öneri: Ispanağı salata, smoothie ya da sandviç içinde çiğ olarak tüketin.
5. Patates
Patates de ısıtıldığında besin değeri düşer ve özellikle oda sıcaklığında alüminyum folyo içinde bekletilirse botulizm gibi tehlikeli bakteriyel hastalıklara yol açabilir.
Öneri: Püre, haşlama ya da kızarmış patatesi taze tüketin. Artan haşlanmış patatesi salatada değerlendirin.
7. Pancar (Kırmızı pancar)
Kırmızı pancar uzun süre pişirilse de besin değerini korur. Ancak içeriğindeki yüksek nitrat nedeniyle tekrar ısıtılması sağlık açısından risklidir.
Öneri: Pancarları çiğ olarak salatalara ya da smoothielere ekleyin.
8. Pirinç
Pişmiş pirinç, doğru şekilde saklanmazsa bakteri üretebilir. Oda sıcaklığında bırakılan pirinçte bakteri çoğalması görülür ve bu, gıda zehirlenmesine neden olabilir. Tekrar ısıtmak bu bakterileri yok etmez.
Öneri: Pişirilen pirinci en geç 1 saat içinde buzdolabına koyun ve sadece 1 gün saklayın.