Gıda zehirlenmelerine yol açıyor! Yeniden ısıtılmaması gereken 8 gıda

1. Kereviz

Kereviz, çorbaların vazgeçilmez malzemesidir. Ancak kereviz içeren yemekler tekrar ısıtıldığında tehlikeli hale gelebilir. Çünkü kereviz, nitrat içeriği yüksek bir sebzedir ve ısıtıldığında bu nitratlar nitrite ve daha sonra kanserojen nitrozaminlere dönüşebilir.





Öneri: Kerevizli çorbayı taze tüketin ya da soğuk halde için.