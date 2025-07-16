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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:55 |

Gıda zehirlenmelerine yol açıyor! Yeniden ısıtılmaması gereken 8 gıda

Lezzetli ve sağlıklı yemekler bile yeniden ısıtıldığında besin değerini kaybedebilir ve hatta gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Bu yazımızda, yeniden ısıtıldığında sağlığınıza zarar verebilecek yiyecekler hangileri, bunları nasıl tüketmek gerekir, detaylarıyla anlatıyoruz.

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