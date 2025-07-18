Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Sahte tereyağına dikkat!

Peki, gerçek tereyağı ile sahte tereyağı arasındaki fark nasıl anlaşılır? Satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte evde tereyağının gerçek olup olmadığını test etmenin basit yolları...
Gerçek tereyağını, mutfağınızda oda sıcaklığında bıraktığınızda asla tamamen erimez sadece yumuşar. Ne kadar yumuşarsa yumuşasın şeklini de bozmaz. Eğer bir müddet sonra su gibi erimişse gerçek değildir.
Sarı olan tereyağları gerçektir, beyazlar ise sahtedir gibi bir algıya kapılmayın! Tereyağının rengi yağ yapımında kullanılan hayvanın sütüyle alakalıdır.
Doğal ve organik bir tereyağı tavada kızdırılınca köpürür. Köpürmesinin nedeni tereyağının içerisinde bulunan suyun yoğunluk farkından dolayı yukarı çıkmasıdır.
Erirken kendisinden daha farklı renkte (daha koyu sarı) eriyorsa, bu yağda boya kullanılmış ve sahtedir.