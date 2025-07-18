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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2025 Cuma 15:02 |

Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Sahte tereyağına dikkat!

Tereyağı, vücut sağlığına sayısız fayda sunan doğal bir yağ türüdür. Bağışıklığı güçlendirmeden kemik gelişimine, hormon dengesinden kalp sağlığına kadar pek çok alanda önemli rol oynar. Ancak son yıllarda artan talep nedeniyle, sahte tereyağı üretimi ve piyasaya sürülmesi ciddi bir sorun haline geldi.

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