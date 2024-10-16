Felç riski en yüksek kan grubu belli oldu! Bilim insanları açıkladı

En tanıdıkları arasında, birlikte AB olarak, ayrı ayrı A veya B olarak bulunabilen veya O olarak hiç bulunmayabilen A ve B olarak adlandırılanlar vardır.
2022 yılında yapılan bir çalışmada, genom araştırmacıları A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç geçirme riski arasında belirgin bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, yaklaşık 17 bin felçli kişi ve yaklaşık 600 bin felç geçirmemiş kişi kapsamında 48 genetik çalışmadan veri derledi.
Yapılan araştırmaya göre, A grubuna ait genetik varyasyonu taşıyan kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme riski, diğer kan gruplarına sahip kişilere oranla yüzde 16 daha yüksek. Öte yandan, O grubu gen varyasyonuna sahip kişilerde ise bu risk yüzde 12 daha düşük.