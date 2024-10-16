Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,2053
  • 37,2775
  • 2942.78
  • 8832.26

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 14:43

Felç riski en yüksek kan grubu belli oldu! Bilim insanları açıkladı

Araştırmalar, A kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilerle karşılaştırıldığında 60 yaşından önce felç geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.