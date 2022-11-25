Faydaları saymakla bitmiyor! Doğal antibiyotik sarımsağın bilinmeyen yararı

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Kokusundan neredeyse kimsenin hoşlanmadığı, ancak yemeklere katıldığında damakta bıraktığı tatla kendini sevdirmeyi başaran sarımsağın, insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Aminoasit bakımından zengin olan sarımsak bunun yanı sıra çinko, kükürt bileşiği, A, B1 ve C vitamini bakımından oldukça zengindir. halde tüketildiğinde mikroorganizmalar üzerinde direk iyileştirici etkisini gösterir.

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Antiviral, antifungal, antiprotozoon, antiparazitik ve antibakteriyal özellikleri olan sarımsak vücudun bağışıklığını güçlendirmenin yanı sıra vücutta bulunan tüm toksin ve iltihaplanmayı söküp atar. Bu özellikleri sayesinde kalp, damar, kolesterol, tansiyon ve üst solunum yolları ile ortaya çıkan tüm hastalıkları iyileştirir.

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SARIMSAĞIN KULLANIM ALANLARI

Eller ve ayaklarda sıklıkla ortaya çıkan mantarlara birebirdir. Sıcak suyun içerisinde rendelemiş sarımsakları atınız ve ellerinizi ayaklarınızı bu suda yarım saat boyunca bekletin. Kısa sürede mantarların gittiğini göreceksiniz.

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UNUTKANLIĞI UNUTUN

Günde bir diş çiğ sarımsak unutkanlık gibi ciddi sağlık sorunun yaşanmasını da önler. İçerdiği anti-inflamatuar gibi özellikleri olan sarımsak aynı zamanda sinir sisteminin hasara uğramasını önleyerek stres ve depresyona yakalanma oranını da azaltır.

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GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI ÖNLEYİCİ

Kış aylarında artan grip ve soğuk algınlıklarının kısa süre de iyileşmesini destekler. Tavuğu haşladıktan sonra elde ettiğiniz suya sarımsak ve karabiber atıp tüketirseniz, hastalığın semptomlarını kısa sürede atlatmanıza yardımcı olmuş olur.

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DİŞTE BAKTERİLERİ AZALTIYOR:

Ağız diş bakımında da her ne kadar kokuya neden olsa da uzmanlar diş eti iltihaplanmasını önlediğinden sarımsak tüketimini öneriyor. Ayrıca sarımsak diş yüzeyindeki mineyi de koruyarak sararmasını engeller. Bunun yanı sıra tükürükteki asit oranını artırarak akşamları artan bakterileri azaltır.

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Çivi batması, bıçak kesmesi ya da tahta batması gibi durumlarda bölgeye ezilmiş sarımsak koyup bir gün boyunca bekletildiğinde hasarın iyileştiğini göreceksiniz.

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