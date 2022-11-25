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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 10:03

Faydaları saymakla bitmiyor! Doğal antibiyotik sarımsağın bilinmeyen yararı

Yemeklere ve salatalara kattığı lezzetin yanı sıra tam bir şifa deposu olan sarımsak mutfakların olmazsa olmazı. İşte sarımsağın bilinmeyen faydaları...

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