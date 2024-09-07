Evimizde birlikte yaşadığımız 9 böcek türü! Sağlığımızı tehdit ediyor

8. Hamam Böceği

Evde hamam böceği gördüyseniz bu yarık ve çatlakların içerisinde yüzlercesinin saklanabileceğinin işareti olabilir. Araştırmalara göre, hamamböcekleri yalnız yaşayamazlar, bu onların sağlığı açısından olumsuz etki yapar. Bu canlılar çok yüksek hızla üreyebiliyorlar ve çeşitli yaşam koşullarına kolaylıkla ayak uydurabiliyorlar. Kafası koparılan böcekler 10 gün kadar yaşayabiliyorlar. Hastalık ve bakteri yayıcı özellikleri olan hamam böcekleri sağlık açısından tehdit oluştururlar ve bu yüzden bulundukları evlerden derhal uzaklaştırılmaları gerekir.