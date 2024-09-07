Evimizde birlikte yaşadığımız 9 böcek türü! Sağlığımızı tehdit ediyor

1. Yatak Böceği
Yatak böceği anlamına gelen bu böcek insan kanı emerek yaşıyor. Sinek gibi uçmuyor ama sinekten daha sinsi yaklaşıyor.
2. Saçkıran Böceği
Saçkıran böceğinin dişi olanı, yayılması konusunda erkeğine göre çok daha hızlıdır ve güçlüdür. Saçın her bölgesine kolayca yerleşirler ve kalıcı olurlar. Erkek olanları daha ağırdan hareket ederler ve dişiye göre saçların daha az bir bölgesinde etkili olurlar.
3. Halı Böceği
Halı böceği deri koltuk, kumaş, kürk gibi eşyaların içlerine yumurtlayarak çoğalır. Halı böceği çok uzun süre aç ve susuz olarak yaşayabilir. Halı böceği bireysel mücadele ile yok edilemez. Halı böceğinden kurtulmak için profesyonel destek almak gerekir.
4. Toz Böcekleri
Gerçekte bu küçük toz böceklerinden milyonlarcası evlerimizde yaşıyor.Bu mini örümcekler doğru ısı ve nemin yanında insan cilt kepeklerinin bulunduğu yerlerde yaşarlar, çünkü bu kepeklerle besleniyorlar. Bu kepekler insanlardan her gün dökülüyor. Ayrıca toz böcekleri, solunum yolu rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Bu böcekler insanların vücudu üzerinde de olumsuz etkilerde bulunmaktadır.
5. Banyo Böceği
Banyo böceği bilhassa mutfak ve banyo gibi alanlarda bulunmakla birlikte bakteri ve mikrop yayarak sağlık sorunlarına neden olduğu gibi, sindirim yolu hastalıklarına da yol açabilmektedir.
6. Tahta Kurusu
Tahta kurusu hiç de masum olmayan böceklerin başında gelir. Çünkü bu da tıpkı sivrisinek gibi insanlarının kanından beslenir ve emdiği yerlerde noktalı kızarıklıklar belirir. Özellikle yatak odalarında tahta zeminlerde, karyola içlerinde, döşeme içlerinde, duvar kağıtlarının iç kısımlarında yaşamlarını sürdürürler. Bu böcekler geceleri ortaya çıkarak insan ve hayvan kanlarını emerek çok rahatsız edici olurlar
7. Kulağakaçan Böceği
Adından da anlaşıldığı gibi insanların ve özellikle hayvanların kulaklarından giriş yaparak vücudunda dolaşan haşere türüdür. Kafasındaki antenleri sayesinde insan ve hayvanları hisseder ve kulaklarımız üzerinden vücudumuza girerler. Genellikle geceleri aktif halde olan bu haşere türünü, kulağımıza girdiğinde fazlasıyla hafif ve esnek olduğu için hissetmeyiz bile.
8. Hamam Böceği
Evde hamam böceği gördüyseniz bu yarık ve çatlakların içerisinde yüzlercesinin saklanabileceğinin işareti olabilir. Araştırmalara göre, hamamböcekleri yalnız yaşayamazlar, bu onların sağlığı açısından olumsuz etki yapar. Bu canlılar çok yüksek hızla üreyebiliyorlar ve çeşitli yaşam koşullarına kolaylıkla ayak uydurabiliyorlar. Kafası koparılan böcekler 10 gün kadar yaşayabiliyorlar. Hastalık ve bakteri yayıcı özellikleri olan hamam böcekleri sağlık açısından tehdit oluştururlar ve bu yüzden bulundukları evlerden derhal uzaklaştırılmaları gerekir.
9. Tüm Renklendirilmiş Hazır Gıdaların İçindeki Böcek
Coca Cola'dan sosise hatta ve hatta kozmetik sektörüne kadar çok çeşitli ürün yelpazesinde kullanılan Cochineal böceği Aztek uygarlığında gıda boyası olarak kullanılmaya başlanmış ve günümüze dek önemini sürdürmüştür. Bunun sebebi ise Carmine maddesinin sadece bu böcek türünden elde edilebilmesidir.