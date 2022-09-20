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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 14:21

Ev yoğurdunun mucize faydası! Her gün 2 fincan tüketirseniz...

Özellikle bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi bilinene ev yoğurdu üzerine yapılan çalışmanın sonuçlarını açıklayan kanser uzmanları kapsamlı bir açıklama yaptı. Kanser uzmanları ev yoğurdu önerisinde bulunurken araştırma sonuçlarını da yayınladı. ABD'deki iki ayrı tıp merkezinde çalışma yapan kanser uzmanları istedikleri sonuçlara ulaştıklarını belirtti. 189 hastaya 6 ay boyunca ev yapımı yoğurt tükettirildi ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

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