Etkisini görmek için her gün 1 adet havuç yiyin! Tam bir şifa deposu

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İçerdiği vitaminlerle tam bir şifa deposu olan havuç; akciğer, meme, prostat ve mesane kanserinden koruyor. Siyah üzüm kadar kan yapan havucun etkisini görmek için her gün 1 tane yemek gerekiyor...

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Sağlıklı olmanın yolu doğru gıdaları doğru miktarlarda tüketmekten geçiyor. İçinde bulunduğumuz grip mevsiminde doğal gıdaların önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Birçok kişinin gereken değeri vermediği havucun da aslında şifa deposu olduğu belirtiliyor. İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi havuçla ilgili çok önemli bir araştırmaya imza attı...

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TÜKETİM ŞEKLİ ÖNEMLİ

Havucun B, C, D ve E vitaminleri yönünden son derece zengin bir sebze olduğunu söyleyen uzmanlar, tüketim şeklinde de uyarıda bulundu. Rendelendiği takdirde B ve C vitaminlerinin yok olduğunu belirten uzmanlar, "Kansere karşı da son derece etkili olan havuç, kaynatıldığında tümör gelişimini yavaşlatma özelliğini kaybeder" dedi. Uzmanlar, günde yenilecek 1 havucun faydalarını ise şöyle sıraladı...

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Kalbe çok faydalı. Kandaki kötü kolesterol oranını düşürür... Kolesterolü dengeler. Menopoz sonrası meme kanserine yakalanma riskini yüzde 30 azaltır. Başta gırtlak kanseri olmak üzere bağırsak, prostat ve mesane kanserini yüzde 50 azaltır.

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İŞTE HAVUCUN MÜTHİŞ FAYDALARI

Sigara içen kişilerdeki akciğer kanserine yakalanma riskini yüzde 10 azaltır. Kabızlık konusunda da çok faydalıdır. Kan yapıcı özelliği, siyah üzüm kadar etkilidir. Beyin ve kalp damarlarını açar. Karaciğeri temizler... Hücreleri canlandırma özelliği sayesinde gençleştirir. Toksinlerin atılmasını hızlandırır. Omurilikte yaşanan sıkıntıları da yüzde 20 oranında azaltır. Bağırsakların çalışmasını yüzde 20 oranında hızlandırır. Ergenlik sivilcelerinin azalmasını sağlar.

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ÇİĞ TÜKETİN

Vitamin değerini kaybetmemesi için havucu çiğ tüketmek gerekir. Yapraklı sebzeler de çiğ ya da az su ile buharlı tencere veya toprak güveçlerde zeytinyağı ile birlikte kısa süreli pişirilebilir. Kış mevsiminde yenilecek kereviz, brokoli, Brüksel lahanası, ıspanak, şalgam, soğan, turp, havuç, lahana, bal kabağı, elma, ayva, nar ve armut adeta ilaç etkisi gösterir. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve dayanıklılığı sağlar.

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KALIN DOĞRAYIN

Uzmanlar havuç gibi sebzeler ile meyveleri vitaminlerinin kaybolmaması için kalın doğramak gerektiğini söyledi. Enç, şu uyarılarda bulundu: "Brokoli ve lahana gibi sebzeler uzun süre pişirildiğinde tadı bozulabilir. Köklü sebzeler ise yapraklı sebzelerin aksine çok iyi pişirilmelidir. Ayrıca meyveleri aç karnına yemek gerekir."

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