Etkisi inanılmaz! Ballı sarımsağı 7 gün üst üste yerseniz...

En doğru tüketim modeli çiğ sarımsağı minik minik keserek ya da ezerek tüketmektir. Böylelikle allicin maddesini açığa çıkarmış olursunuz.
Aynı zamanda aç karnına tüketmeniz sağlığınız için daha faydalıdır. Tok karnına yenen sarımsak, vücut tarafından absorbe edilmez. Doğal antibiyotik kaynağı nezle, grip, soğuk algınlığı gibi birçok rahatsızlığın önüne geçer.
İlaç kullanmayıp gribi hızlı bir şekilde atlatmak ya da hiçbir şekilde hasta olmamak için ballı sarımsak toniğini tüketebilirsiniz.
NASIL HAZIRLANIR?
Malzemeler
5 diş soyulmuş sarımsak
Bir su bardağı organik bal
1 yemek kaşığı taze zencefil
1/2 adet limonun suyu
1 tatlı kaşığı organik elma sirkesi
YAPILIŞI:
Cam bir kavanoza sarımsakları koyun. Üzerine minik minik doğradığınız zencefilleri, limon suyunu, elma sirkesini ilave edin. Son olarak bir bardak balı kavanoza boşaltın ve tüm malzemeleri karıştırın.
Hazırladığınız karışımı 24 saat boyunca dinlendirin. Ertesi günden itibaren 7 gün boyunca her sabah aç karnına tüketin.
7 . GÜNÜN SONUNDA;
Enerjinizin her zamankinden daha yüksek olduğunu göreceksiniz.
Halsizlik ve boğaz ağrısını ortadan kaldıracaktır.