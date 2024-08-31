Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,0819
  • 37,67
  • 2742.2
  • 9833.22

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 16:30

Etkisi inanılmaz! Ballı sarımsağı 7 gün üst üste yerseniz...

Sarımsağı çiğ bir şekilde tükettiğimizde maksimum fayda alırız. Besin kaynağının içinde bulunan allicin maddesi pişirildiğinde dağıldığı için beklenen etkiyi alamayız. Çiğ tüketilmesindeki vurgu bu yüzdendir.