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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 09:54

En uzun ömre sahip ayak numarası açıklandı! Yaşam sürenizi belirliyor

İsveç'te gerçekleştirilen bir araştırma yeniden dünya medyasının gündemine geldi. Ayak numarası ile yaşam süresi arasında ilginç bir ilişki keşfedildi!