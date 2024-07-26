En uzun ömre sahip ayak numarası açıklandı! Yaşam sürenizi belirliyor

Araştırma kapsamında İsveç genelinde 800 kadın ve erkek incelendi. Uzmanlar araştırılan kişinin ölüm nedenine, öldüğü yaşa ve ayak numarasına odaklandı.
Çıkan sonuçlara göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında bir bağlantı olabileceği saptandı. Aynı zamanda kadın ile erkek arasında ayak numarası ile yaşam süresi arasında farklılık olduğu belirlendi.
Araştırmacılar "İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık" ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar çıkardığı ayak numaraları ve yaşam süresiyle ilgili olarak erkeklerde 46 numaralı ayakkabı giyenler 75 ile 82 yaş aralığında olacak şekilde hemcinsleri arasında en uzun süre yaşayanlar oluyor. Diğer taraftan yine erkeklerde 38 numara giyenlerin ise 63-66 arasında olacak şekilde en kısa ömre sahip oldukları belirlendi.