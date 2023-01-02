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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2023 Pazartesi 14:07

Elmayı sakın böyle tüketmeyin! Elma çekirdeklerindeki siyanür riski doğru mu?

Elma, içeriğinde barındırdığı vitaminler ve uygun fiyatı ile herkesin 4 mevsim en fazla tercih ettiği meyvelerin başında bulunuyor. Kırmızı, yeşil ve sarı elmaların zaman zaman tatlı bazen de ekşi tadı herkes tarafından oldukça sevilir. Elma çekirdeklerinin zararlı olduğu hatta çok tüketildiği takdirde ölümcül riski olduğu kulaktan kulağa yayılan söylentilerden biri oldu. Peki, elma çekirdeklerindeki siyanür riski doğru mu? İşte detaylar…

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