Elmayı sakın böyle tüketmeyin! Elma çekirdeklerindeki siyanür riski doğru mu?

Elma, içeriğinde barındırdığı vitaminler ve uygun fiyatı ile herkesin 4 mevsim en fazla tercih ettiği meyvelerin başında bulunuyor. Kırmızı, yeşil ve sarı elmaların zaman zaman tatlı bazen de ekşi tadı herkes tarafından oldukça sevilir. Elma çekirdeklerinin zararlı olduğu hatta çok tüketildiği takdirde ölümcül riski olduğu kulaktan kulağa yayılan söylentilerden biri oldu. Peki, elma çekirdeklerindeki siyanür riski doğru mu? İşte detaylar...
ELMA ÇEKİRDEĞİNİN ZEHİRLİ OLDUĞU DOĞRU MU?
Vitaminleri saymakla bitmeyen elma hakkında zararlı olan bir bilgi, dikkatleri gerçekten de çekiyor. Duyanı tedirgin eden elma çekirdeğinin zararlı olması, hatta ölümcül sayılması bir efsane mi yoksa gerçek mi?
ELMA ÇEKİRDEĞİNDE SİYANÜR TEHLİKESİ VAR!
Elma çekirdeğindeki zehirli etkinin ana kaynağı amigdalin molekülü.
Amigdalinin tehlikesiyse onu içeren bir madde yedikten sonra sindirim enzimleriyle karışmasıyla ortaya çıkıyor.
Elma çekirdekleri kendi başına zararlı olmasa da çiğnendiğinde veya hasar gördüğünde hidrojen siyanüre dönüşebilir.