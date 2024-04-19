  • $32,5867
  • 34,8487
  • 2493.31
  • 9672.09

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 16:32

Ejder meyvesinin faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmeli?

Ejder meyvesi nasıl yenir? Ejder meyvesinin faydaları nelerdir hangi hastalıklara iyi gelir? Tropikal bir meyve olan ejder meyvesi diğer bir adıyla pitaya son zamanların en çok konuşulanları arasında. Peki, ejder meyvesinin faydaları nelerdir? Anavatanı Vietnam olan, ağırlığı 300 gramdan bir kiloya kadar çıkabilen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Pitaya, Dragon fruit, Ejder Meyvesi, Kaktüs meyvesi olarak da adlandırılıyor. Bu meyve Türkiye'de de yetiştirilmektedir. Meyvenin içerisinde küçük susam tanesine benzeyen çekirdekleri bulunuyor. Bu çekirdekler, tıpkı kivideki gibi meyveyle birlikte tüketiliyor. İç kısmı çiğ olarak yenebilir, hafif bir tatlılık verir ve kalori yönünden azdır. Pitaya meyve suyu, şarap yapımında ya da diğer içecekleri tatlandırmada kullanılabilir. İşte ejder meyvesinin faydaları...

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.