Ejder meyvesinin faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmeli?

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Anavatanı Vietnam olan, ağırlığı 300 gramdan bir kiloya kadar çıkabilen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Pitaya, Dragon fruit, Ejder Meyvesi, Kaktüs meyvesi olarak da adlandırılıyor. Bu meyve Türkiye'de de yetiştirilmektedir.