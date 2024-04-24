Düzenli tüketirseniz kilo vermenizi kolaylaştıracak! İşte yağ düşmanı besinler

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Süt, yoğurt ve peynir

Bu üçlünün sırrı bolca bulundurdukları kalsiyum. Bilimsel araştırmalar kalsiyum tüketimini artırmanın vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni de kalsiyumun, yağ hücrelerini büyüten vitaminin vücuttaki seviyesini düşürmesi.

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Yulaf ve arpa

Bol lifli tahıllar olan yulaf ve arpa bu özellikleriyle yağ yakımını hızlandırıcı bir etkiye sahip. Aynı zamanda çok doyurucu oldukları için fazla yemenize de engel oluyorlar. Özellikle arpa kan şekerini yavaş yavaş yükselttiğinden acıkmayı diğer tahıllara kıyasla daha fazla geciktiriyor.

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Yeşil çay

Yeşil çayın yağ yakıcı özelliği içindeki katehin maddesinden geliyor. Bu madde metabolizma hızını ve karaciğerin yağ yakma hızını artırıyor. Yeşil çay özellikle karın bölgesindeki yağları hedef alıyor. Yeşil çayın içine limon suyu ekleyerek faydasını daha da artırabilirsiniz.

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Yumurta

Protein deposu yumurta, bu özelliği sayesinde tam bir yağ düşmanı. Çünkü vücut proteini yakmak için daha fazla enerji (yani kalori) harcıyor. Aynı zamanda kas kütlenizi artırıyor ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlıyor.

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Ceviz ve badem

Ceviz ve badem içlerindeki sağlıklı yağlar sayesinde yağ yakımını hızlandırıyorlar. Kulağa biraz tuhaf gelebilir ama sağlıklı yağlar aslında vücudunuzdaki yağ birikimini azaltmakta çok etkili. Ceviz ve bademin yapılarındaki lif ve proteinin yanı sıra iyi yağlar, vücudun insüline hassasiyetini artırarak kilo vermeye destek oluyor.

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Somon

Somon tam bir omega-3 deposu ve yağ yakıcı olmasını da bu özelliğine borçlu. Bilim insanları ilişkiyi henüz kesin olarak çözebilmiş değil ama omega-3 yağ asitleri vücutta yağ kütlesini küçültüyor. Üstelik somon gibi yağlı balıkları tükettiğinizde omega-3 sayesinde daha uzun süre tok kalıyorsunuz.

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Elma ve armut

Bu iki meyvede bulunan flavonoid adı verilen maddeler yağ hücreleriyle adeta savaşıyor. Çünkü bu madde vücutta harcanan enerjiyi, kaslardaki glikoz tüketimini ve yağ yakımını artırıyor. Günde 1 adet muhakkak tüketmeye çalışın.

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Keten tohumu

Keten tohumu yağında bulunan ve lignan adı verilen madde, vücutta östrojene benzer etkiler yapıyor ve özellikle kadınlarda menopoz sonrası dönemde vücuttaki yağ kütlesinin ve beden kitle endeksinin aşağı çekilmesine yardımcı oluyor. Yoğurda, salatalara ya da kahvaltılık gevreklerinize dahil edebilirsiniz.

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Sirke

Sirkenin asidik yapısı tam bir yağ düşmanı. Çünkü vücudun yağ yakmasına yardımcı olan enzimleri üreten genleri tetikliyor. Bunun için günde bir yemek kaşığı sirke içmeniz yeterli.

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Vişne

Vişne sağlıklı bir uykunun anahtarı olan melatonin maddesiyle dolu. Sağlıklı bir uyku da enerjik ve hareketli olmanın en önemli koşulu. Üstelik yorgun olduğunuzda canınızın daha yüksek kalorili yiyecekler çektiği de bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış. Uykudan 2-3 saat önce vişne tüketmek kilo vermenize destek olacak.

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Tatlı patates

Diyetlerde patatese çok fazla yer verilmez ama tatlı patates yağ yakma özelliğiyle bir istisna olabilir. Hem lif hem de bir antioksidan olan betakaroten deposu tatlı patates kan şekerinizi dengelemeye de yardımcı oluyor. İnsülin direncini de düşüren betakaroten sayesinde aldığınız kaloriler yağa dönüşmüyor. Hatta tatlı patatesin vücutta yağı harekete geçiren adiponektin hormonunun salgısını hızlandırdığına işaret eden çalışmalar da mevcut.

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Esmer pirinç

Bir lif deposu daha! İşlenmiş beyaz pirinç, makarna ya da ekmek yerine tercih edebileceğiniz esmer pirinç, vücutta daha kolay parçalanıyor. Kalorisi aynı olsa da esmer pirinç tüketenlerde karın yağlanmasının daha az olduğu araştırmalarla ortaya çıkmış.

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Sarımsak ve soğan

Bu ikilinin acı ve kokulu olmasını sağlayan allisin maddesi aynı zamanda yağla savaşta büyük rol oynuyor. Üstelik her sarımsak ve soğanda bulunan yağlar da vücutta yağ birikimini ve kilo artışını önlüyor.

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Kan portakalı

Turunçgiller arasında C vitamini açısından en zengin olan meyve kan portakalı. C vitamini de kandaki stres hormonu kortizolü kontrol altına alıyor. Peki bunun yağla ilgisi ne? Kortizol yüksek olduğunda vücudunuzda özellikle karın kısmında yağ depolanmasına neden oluyor.

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Acı biber

Türü ne olursa olsun acı biberlerde bulunan kapsaisin maddesi metabolizma hızını artırarak enerji tüketimini hızlandırıyor. Bunun yanı sıra acı daha kısa sürede doymanızı ve uzun süre tok kalmanızı sağlıyor.

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Fıstık ezmesi

Kızarmış ekmeğin ya da elma dilimlerinin üzerine süreceğiniz bir-iki kaşık fıstık ezmesi, sağlıklı yağlar, proteinler ve lifler tüketmenizi ve kısa sürede doymanızı sağlayacak. Üstelik yapısındaki tekli doymamış yağlar da kilo vermenizi kolaylaştıracak. Ancak abartmayın çünkü fıstık ezmesi çok kalorili. Bir de mümkünse şekersiz olanlarını tercih etmeye çalışın.

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Kahve ve çay

Kahve ve çayda bulunan kafein, metabolizma hızını artırıyor ve daha fazla kalori yakmanızı sağlıyor. Ancak günde 300 miligramı aşmamalısınız. Bu da 2 fincan kahve ya da 4 fincan çay demek. Çok fazla kafein tükettiğinizd

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Zerdeçal

Son yılların favori baharatı zerdeçalın sırrı içindeki kurkumin maddesi. Yağ hücrelerinin hayatta kalması için gerekli damarların gelişimini önleyen ve vücutta inflamasyonu önleyen zerdeçal bu özellikleriyle yağa karşı savaşıyor.

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Su

Söylemeye gerek bile yok ama yine de söyleyelim... Özellikle soğuk su metabolizma hızınızı artırıyor ve daha fazla kalori yakmanızı sağlıyor. Suyu içebildiğiniz kadar soğuk içmeye çalışın.

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Zeytinyağı

Yapısındaki tekli doymamış yağlarla, vücutta yağlanmayla mücadele etmenize destek olan bir yiyecek daha. Ancak zeytinyağının kalorisinin de oldukça yüksek olduğunu ve bu nedenle abartmadan tüketmeniz gerektiğini unutmayın.

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Fasulye, nohut, mercimek

Sofralarımızdan eksik olmayan bakliyatlar lif açısından çok zenginler ve lif tüketimini artıran kişilerin daha zayıf oldukları biliniyor. Lifli yiyecekler özellikle karın yağlanmasını önlüyor.

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Greyfurt

Greyfurt da bir lif deposu. Çözünebilir bu lifler uzun sürede sindiriliyor ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Karın yağlarından kurtulmanıza yardımcı olan bu meyveyi günde 1 öğün yemekten önce yarım greyfurt şeklinde tüketebilirsiniz

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Avokado

Birçok bitki gibi avokadodaki yağların da yüzde 75'i iyi yağlar. İçindeki tekli doymamış yağ asitleri ile avokado kalbe faydalı ve doyurucu. Öğün başına yarım avokado hem daha hızlı doymanızı hem de daha geç acıkmanızı sağlayacak.

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Karabiber

Acı biber yemekten hoşlanmıyorsanız bir de karabiber deneyin. İçinde bulunan piperin maddesi yiyeceklerin sindirim kanalındaki hareketini hızlandırıyor ve böylece gıdalardan aldığınız kalori miktarını azaltmaya yardımcı oluyor.

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Yabanmersini

Yabanmersini kalorisi en düşük meyvelerden biri. Aynı zamanda bazı araştırmalarda karın yağlarını azaltmaya yardımcı olduğu görülmüş. Bunun sebebinin yabanmersinindeki antioksidan bir maddenin inflamasyonu ve stres hormonu seviyesini düşürmesi olduğu tahmin ediliyor.

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Zencefil

Zencefilde bulunan gingerol maddesi kapsaisin ve piperinin akrabası. Bu madde de vücut sıcaklığını artırarak daha fazla kalori yakımını sağlıyor. Aynı zamanda açlık seviyesini kontrol altına almaya yarıyor. Limonlu zencefil çayını da beslenmenize eklemelisiniz.

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Kinoa

Kinoada bulunan betain maddesi kas gelişimini ve yağ yakımını hızlandıran bir aminoasit. Ayrıca protein ve lif deposu olan kinoa çok da doyurucu. Pirinç ya da makarna yerine kinoa tüketmeyi deneyin.

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Turşu

Turşuda bulunan canlı bakteriler yani probiyotikler bağırsak sağlığınızı desteklerken, şişkinliği önlüyor. Sağlıklı bağırsaklar da bel kalınlığını azaltmaya yardımcı oluyor.

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Çorba

Çorba gayet doyurucu bir yemek. Özellikle de kremalı ve unlu çorbalar yerine et ve sebze suyu bazlı, proteinli çorbaları tercih ediyorsanız az kaloriyle çok doymak mümkün. Yemeğin önünde ya da tek başına bir öğün olarak bol bol çorba tüketin.

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Patates

Patates, yağ yakan yiyecekler arasında en mükemmellerinden biri olabilir. Bir araştırmaya göre haşlanmış patates her gün tükettiğimiz yiyecekler arasında en doyurucusu. Üstelik sadece boş kalori de değil, patates yediğinizde bol miktarda potasyum alıyorsunuz. Bu da vücudunuzda sodyum miktarını düzenleyip ödemi ve şişkinliği önlüyor. Üstelik haşlanmış patatesi yemeden önce soğutursanız içinde sindirilmesi uzun süren ve kilo vermenizi sağlayan dirençli nişasta oluşuyor.

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Tarçın

Tarçın tatlı ihtiyacınızı azaltıp kan şekeri seviyenizi düzenliyor. Vücut sıcaklığını ve metabolizma hızını artırarak daha fazla kalori yakılmasını sağlıyor. Aynı zamanda vücutta insülin seviyesini düzenlemeye yardımcı olan tarçının içindeki sinnamaldehit maddesinin yağ yakıcı etkisi olduğu düşünülüyor.

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Karpuz

Karpuzun sırrı yüzde 92'sini oluşturan su. Böylece hem az kalori alarak kolayca doymanızı hem de tatlı ihtiyacınızı gidermenizi sağlıyor. Karpuzda ayrıca likopen isimli antioksidan ile A ve C vitamini de var. Hayvanlarda yapılan deneylerde karpuz özü tüketen deneklerin yağ ağırlıklı beslendiklerinde diğerlerine göre daha az kilo aldıkları görülmüş.

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Karalahana, ıspanak

Koyu yeşil yapraklı sebzeler çok büyük hacimli olmalarına karşın çok az kalori taşıyor. Aynı zamanda stres hormonuyla savaşan C vitamini ve yiyeceklerin enerjiye dönüşmesini sağlayan magnezyum içeriyorlar. Ayrıca bu sebzelerde bulunan tilakoid maddesi, yediklerinizdeki yağın vücutta tutulmasını engelliyor.