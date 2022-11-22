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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 10:46

Dünyanın en tehlikeli yiyecekleri hangileri? Türkiye'de de tüketiliyor

Bazı yiyecekler var ki yanlarına bile yaklaşılmaması gereken türden. Kimi zehirli kimiyse içinde birçok bakteri ve virüs bulunduruyor. Ancak buna rağmen dünyanın farklı köşelerinde insanlar bu yiyecekleri yemeye devam ediyor. İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri...

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