DSÖ'den kritik uyarı! Vaka sayısı 1000'i aştı

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Söz konusu rakam, DSÖ'nün bir hafta önce bildirdiği 257 vakanın yaklaşık 4 katını oluşturuyor.

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Bununla birlikte Ghebreyesus, maymun çiçeği hastalığının bu endemik olmayan 29 ülkede ülkede yerleşme riskinin ciddi olduğu konusunda uyardı. Ancak, önlenebilir olduğunu sözlerine ekledi.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ

Mayıs ayında başlayan mevcut salgında, şimdiye kadar Batı ve Orta Afrika dışındaki 29 ülke vaka açıkladı.

DSÖ, vakaların halihazırda "endemik" (Batı ve Orta Afrika) dışında 27 ülkede tespit edildiğini söyledi.Bu yeni vakaların çoğu Avrupa, Kuzey Amerika, Meksika, Arjantin, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde az sayıdayken İngiltere 302 vaka ile ilk sırada yer alıyor. Onu İspanya ve Portekiz izliyor.

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GANA'DA İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Batı Afrika ülkesi Gana'da ilk maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

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Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Akra'nın yanı sıra Eastern ile Western kentlerinde virüs testinin yapıldığını belirtti.

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Yapılan testlerde 5 kişide virüsün tespit edildiği bilgisini paylaşan Kuma-Aboagye, bunlar arasında ABD'den Gana'ya dönen bir kişi bulunduğunu söyledi.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

"Maymun çiçeği", enfekte biriyle yakın temas veya cinsel ilişki halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Vakaların çoğu hafif geçiyor. Çocukluk hastalığı olarak bilinen "su çiçeğine" benziyor. Hastalar 14 ile 21 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bazen ağır vakalara rastlanabiliyor. Batı Afrika'da ölümle sonuçlanan vakalar olduğu biliniyor.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Maymun çiçeğinin tedavisi yok. Salgınlar enfeksiyonla mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Çiçek aşılarının maymun çiçeğini önlemede yüzde 85 etkili olduğu biliniyor.

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ÇİÇEK AŞILARI VİRÜSE KARŞI YÜZDE 85'E KADAR ETKİLİ

Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.