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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 8 Haziran 2022 Çarşamba 17:15

DSÖ'den kritik uyarı! Vaka sayısı 1000'i aştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsü ile enfekte olan kişilerin sayısının endemik olmayan olan ülkelerde 1000'i aştığını duyurdu.

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