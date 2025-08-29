Domates suyunun 9 şaşırtıcı yararı! Günde 1 bardak içerseniz...

1. Vitamin Deposudur
Taze sıkılmış domates suyu A ve C vitamini açısından zengindir. Düzenli tüketildiğinde göz hastalıklarından korur, bağışıklığı güçlendirir, diş ve kemik sağlığını destekler.
3. Vücuttan Toksinleri Atar
Yaş ilerledikçe vücut çeşitli toksinleri biriktirir. Hazır ve işlenmiş gıdaların yaygınlaşması da bu durumu artırır. Domates, karaciğer ve böbrekleri destekleyen klor ve kükürt bileşikleri içerir. Bu yüzden toksin atımı için en iyi besinlerden biridir.
5. Fazla Kilolardan Kurtarır
Domates suyu düzenli içildiğinde vücutta yeterli su depolanmasını sağlar, tokluk hissi verir. Metabolizmayı hızlandırır ve vücudu gerekli minerallerle besler.
7. Cildi Güzelleştirir
Domates suyu sadece içmekle değil, cilde sürüldüğünde de etkilidir. Güneşte bronzlaşmaya yardımcı olur, akneleri azaltır, gözenekleri sıkılaştırır ve cildi yeniler.
9. Kanser Riskini Azaltır
Domateste bol miktarda bulunan likopen maddesi, akciğer, meme, prostat, bağırsak ve pankreas kanserine yakalanma riskini düşürür.