  • $18,9866
  • 20,1704
  • 1164.03
  • 5116.52

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 13:50

Doktorların piri Lokman Hekim'in şifa kaynağı! Bunu yiyen hasta olmaz

Lokman Hekim doktorların piridir. Bir yandan hastalara şifa dağıtırken bir yanda da hikmetli lafları ile nefisleri rehabilitasyon eden Lokman Hekim, doktorluğun atası olarak öğreniliyor. Lokman Hekim'in tam nebatların özünü bildiği, tasalara şifa olacak reçeteler yazdığı ve muhtelif yöntemler geliştirdiği öğreniliyor. Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği yiyeceklerden biri de kızılcık. Peki kızılcığın bereketleri neler? İşte detaylar...

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.