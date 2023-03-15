Doktorların piri Lokman Hekim'in şifa kaynağı! Bunu yiyen hasta olmaz

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Lokman Hekim tarafından tüketilmesi önerilen 'kızılcık'ın faydaları şaşırtıyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir. Kanserden enfeksiyona birçok hastalığa şifa olan kızılcık sağlık saçıyor. Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği kızılcık meyvesinin faydaları nelerdir?

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Geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen pek bilinmeyen kızılcık, kırmızı rengi ile dikkat çeken sonbaharın en faydalı meyvelerinden biridir. Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyvedir.

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"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir'

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Mutfaklarda öncelikli tüketimi taze meyve olan kızılcık K,E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır.

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Sağlıklı besinler listesinin başında yer alan kızılcık kırmızı renkte mayhoş bir tada sahiptir.

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İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.

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İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.

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Obeziteye karşı savaşır. Kızılcık suyunun obeziteye karşı en ilginç ve şaşırtıcı kısmı diğer meyve sularından daha az tatlı olmasıdır.

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Mide ülseri gibi mide rahatsızlıklarının azaltılmasına yardımcı olur. Kızılcık kalbimizi korur. Böbrek taşlarına da iyi gelir, bakterileri durdurabilir.

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Kemikleri güçlendirir. Sadece kalsiyum içermez, aynı zamanda güçlü kemikler için önemli bir vitamin olan K vitamini içerir.

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Cildinizdeki tüm yağlardan kurtulmanıza ve gözeneklerinizin temizlenmesine yardımcı olur. Kışın cildinizi zorlu hava koşullarından korur.

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"Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler...

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SUSAM Yüksek miktarda E vitamini içeren susam kalbe faydalıdır.Susam yağı yüksek oranda lesitin içeriğiyle beyin ve sinir hücrelerini destekler. İyi bir kalsiyum kaynağı olan susam tırnak sağlığı için faydalıdır.

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KABAK SUYU Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz.

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KARNABAHAR Karaciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz.

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KEREVİZ İdrar söktürmek için kereviz yiyiniz.

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KUŞKONMAZ Kuşkonmaz protein açısından zengin fakat kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besindir. Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini kompleksi açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz niasin, fosfor ve çok düşük sodyum açısından da zengindir.

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BADEM Göğüs hastalığından şikâyetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içiniz.

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BAL Kansızlığı gidermek için bal yiyiniz.

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KUZU KULAĞI Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır.

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KİŞNİŞ Kalp çarpıntısına karşı kişniş yiyebilirsiniz.

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TAVUK SUYU Omurgalarınızda ağrı varsa tavuk suyu içiniz.

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KURU ÜZÜM Mafsal ağrılarına karşı kuru üzüm yiyiniz.

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BEYAZ LEBLEBİ Beyaz leblebideki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Bedeni ısıtır.

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NANE Mideye çok yardımcıdır.

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ÇAM FISTIĞI Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı yemesi gerekir.

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SÜT Vücudunuzun kuvvetini korumak için süt içiniz. Yorgun ve gergin insanların gıdasıdır.

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HURMA Mideyi rahatlatıcıdır, kan üretir.

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ELMA Kalbinizi güçlendirmek için elma yiyiniz.

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KOYUN ETİ SUYU Bünyeniz zayıf, şişmanlamak istiyorsanız koyun başını kaynatıp suyunu içiniz.

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SARIMSAK Sırt ağrısından şikâyetçiyseniz sarımsak yiyiniz.

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YUMURTA İyi beslenmek için yumurtadan faydalanabilirsiniz.

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İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı. Buhara'da babasından ve döneminin ünlü bilginlerinden özel ders ve iyi bir eğitim aldı. Olağanüstü hafızası ve zekası da bu konuda ona çok yardımcı oldu. 14 yaşına geldiğinde öğretmenlerini geçmeye başlamıştı. Felsefe, edebiyat, matematik, tıp gibi çeşitli alanlarda engin bir bilgi birikimine ulaştı.

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16 yaşında tıbba döndü ve bu konudaki bilgileri öğrenmekle kalmayıp yeni tedaviler de geliştirdi. 19 yaşında doktor ünvanı elde etti ve ücret almaksızın hastaları tedaviye başladı.

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Samani Hükümdarı Nuh bin Mansur'un hastalığını iyileştirmesi üzerine, Buhara'daki olağanüstü zengin kitaplıktan dilediği gibi yararlanmasına izin verildi.

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Burada bulup okuduğu kitaplar, bilgisinin daha da derinleşmesine ve düşüncelerinin gelişmesine büyük katkıda bulundu. 21 yaşına geldiğinde dönemin en büyük hekimlerinden biri sayılıyordu.

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İşte İbn-i Sina'nın birçok hastalığa şifa olacak mucizevi tarifi...

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İbn-i Sina'dan insanlık için mucizevi karışım tarifi... Birçok sağlık sorununun tedavisinde önemli bir rol oynayan bu karışım nasıl hazırlanır, gelin birlikte bakalım.

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MALZEMELER 250 gram kuru incir 1 litre zeytinyağı

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Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak biçimde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu sürenin sonunda sabah, akşam olacak biçimde günde iki kere tüketin.

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Peki, incir karışımı ne işe yarıyor? Astım gibi solunum yolu hastalıklarınız varsa incir karışımı ile sorununuzu çözmeniz mümkün olacak.