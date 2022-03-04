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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 4 Mart 2022 Cuma 11:12

Doğru kullanılmadığında sağlığımızı tehdit eden baharatlar.

Birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatlar kronik rahatsızlıkları olan kişiler tarafından doktor kontrolünde ve dozunda kullanılmalıdır. İşte doğru kullanılmadığı takdirde sağlığı tehdit eden o baharatlar.

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