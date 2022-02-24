Diş macununun bilinmeyen özelliği! Eğer tırnağınıza sürerseniz...

Sivrisinek ısırığına ufak bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.

Sıktığınız sivilcenin üzerine yatmadan önce ufacık bir parça diş macunu sürün ve sabah durulayın. Kızarıklık ve şişkinlik geçecektir.

Deniz gözlükleriniz sürekli buhar yapıyorsa diş macunu sürün ve bol su ile durulayın.

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Özellikle soğan veya sarımsak gibi elde kokusu kalan yiyeceklere karşı diş macunu çok etkilidir. Ellerinizi diş macunu ile yıkayın.