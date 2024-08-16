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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 14:47

Demlikte kalan bayat çayı sakın dökmeyin! Ne işe yaradığını bir bilseniz

Demlikte çayınız mı kaldı sakın çöpe dökmeyin. Demlikteki çayın da bilmediğimiz bir çok faydası var. İşte çöpe döktüğümüz bayat çayın faydaları...