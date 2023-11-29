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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 09:47

Demlikte kalan bayat çayı sakın atmayın! Yararını öğrenince çok şaşıracaksınız

Çay içmeyi seven bir millet olarak sürekli taze kalmasını isteriz. Soğuktan sonra bayat olduğunu düşündüğümüz demlikteki çay aslında birçok işe yarayacak. İşte bayat diye dökmemeniz gereken çayın size yarayacak faydaları...

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