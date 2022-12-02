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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2022 Cuma 17:01

Corona virüs hazır gıda ürünlerinde günlerce kalabiliyor! İngiltere Gıda Standartları Ajansı açıkladı

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA)yürüttüğü çalışma sonucunda, Covid virüsünün hazır gıda ürünlerinde ve ambalajlarında günlerce yaşayabildiğini açıkladı. Ancak virüsün tüketicilere bulaşma riskinin düşük olduğu vurgulandı.

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