Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $41,1706
  • 47,998
  • 4681.41

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2025 Çarşamba 10:02 |

Ciltteki küçük işaretler, büyük hastalıkların alarmı! Yüzünüz sağlığınız hakkında ne söylüyor?

Vücut sağlıklı olmadığında, bu durum doğrudan yüzümüzde kendini gösterir. Ancak asıl sorun, yüzümüzde beliren bu sağlık belirtilerini çoğu zaman fark etmememizdir. Daha net anlamanız için aşağıdaki bilgileri hazırladık:

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.