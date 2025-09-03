Ciltteki küçük işaretler, büyük hastalıkların alarmı! Yüzünüz sağlığınız hakkında ne söylüyor?

1. Zayıflamış, çökmüş yüz





Kilo kaybı başladığında ilk önce yüz zayıflar. Çünkü yağ kaybı deri altındaki yağ tabakasından başlar ve yüzün derisi ince olduğu için en çabuk etkilenen bölgedir. Eğer bilinçli bir şekilde kilo vermediğiniz halde yüzünüz zayıflıyorsa, bu durum yeterince uyumadığınızın ve besleyici gıdalarla vücudunuzu desteklemediğinizin işareti olabilir.





Not: Doğuştan ince yüz yapısına sahip olan kişiler, kafatası yapılarından dolayı doğal olarak daha zayıf görünebilir.