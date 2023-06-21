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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 14:44

Çiğ tüketilmemesi gereken besinler hangileri? Zehir saçıyorlar

Bazı besinlerin çiğ tüketimi sağlık için faydalı olsa da kimi besinlerin çiğ tüketilmesi sağlığı olumsuz etkiliyor hatta ölümlere neden olabiliyor. Peki hangi besinleri çiğ tüketmemek gerekiyor?

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