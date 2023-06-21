Çiğ tüketilmemesi gereken besinler hangileri? Zehir saçıyorlar

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FASULYE Çiğ fasulye, pişirilerek çıkarılması gereken zararlı tatsız bir toksin içerir. Kırmızı ve böbrek fasulyesi özellikle toksiktir, ancak diğer tipler de zehirlenme riski taşır. Fasulyeleri kaynatmadan içerisinde bulunan toksinler yok edilemez...

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KARİDES Karides çiftliklerde yetiştirilir. Enfeksiyonların, hastalıkların ve parazitlerin yayılmasını önlemek için, çiftçiler hayvanların yemini antibiyotiklerle pompalar ve suları pestisit ve fungisitlerle doldururlar. Klor da dahil olmak üzere büyük miktarda kimyasal katkı maddesi içine eklenir.

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PATATES Genel olarak, patates tamamen güvenli bir sebzedir. Patatesleri çok uzun süre aydınlık ve aşırı nemli bir ortamda bırakırsanız veya uzun süre bekletirseniz filizlenmeye başlayacaktır.Filizde oluşan bakteri patatesinize geçer ve filizi kesseniz bile üzerinden zaman geçtiği için patateste kalmış olur.

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BADEM Acı badem özü bir zamanlar tıbbi olarak kullanıldı. Ancak küçük dozlarda kullanılmış olmasına rağmen çocuklarda şiddetli veya öldürücü etkiler bile görüldü.

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MANTARLAR Mantarların radyoaktif olanlar da dahil olmak üzere ağır metalleri emme eğilimi nedeniyle, zehirlenmelere sebep olabilir.