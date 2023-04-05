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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2023 Çarşamba 12:34

Cennet hurmasının faydaları neler? Tam bir şifa deposu

Cennet hurması, Trabzon hurması olarak da adlandırılan bu besin, diyet lifi açısınsından oldukça zengindir. 100 gr cennet hurması 3,6 gr lif içerir. Antioksidan kapasitesi çok fazla olan bu besinin 100gr'ı 70 kalori içermektedir. Şişli Florence Nightingale Hastanesi, beslenme ve diyet uzmanı Tuba Kayan Tapan adım adım cennet hurmasının özelliklerine dikkat çekiyor;

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