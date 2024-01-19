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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 15:46

Çay tiryakilerini üzecek haber! Öyle bir zararı var ki...

Türk kültürünün en önemli içeceklerinden biri olan çay bilinçsizce tüketilince vücuda zarar veriyor. Sabah kahvaltılarında akşam yemeklerinde sonra tüketilen çayın sağlık açısından pek faydalı olduğunu söylenemez. Peki sudan sonra ikinci olarak en çok tükettiğimiz içecek olan çayın zararları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

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