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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 14:51 |

Çay tiryakilerini korkutan araştırma! Öyle bir zararı var ki...

Türk kültürünün vazgeçilmez içeceklerinden biri olan çay, bilinçsiz tüketildiğinde vücuda zarar verebilir. Sabah kahvaltılarında ve akşam yemeklerinden sonra sıkça tüketilen çayın sağlık açısından bazı olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Peki, sudan sonra en çok tüketilen içeceklerden biri olan çay hangi durumlarda zararlı olabilir? Çayın yan etkileri nelerdir? İşte bilinçsiz çay tüketiminin zararları ve dikkat edilmesi gerekenler...

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