  • $13,5698
  • 15,3122
  • 799.702
  • 1951.17

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:14

Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Türk kültürünün en önemli içeceklerinden biri olan çay bilinçsizce tüketilince vücuda zarar veriyor. Sabah kahvaltılarında akşam yemeklerinde sonra tüketilen çayın sağlık açısından pek faydalı olduğunu söylenemez.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.