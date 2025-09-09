Buz neden kaygandır? 200 yıllık teori çürütüldü

Müser'e göre, "Dipol etkileşimleri son derece düşük sıcaklıklarda bile devam ediyor. Şaşırtıcı bir şekilde, mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda bile buz ile kayak arasındaki arayüzde bir sıvı tabakası oluşuyor." Ancak bu sıcaklıklarda oluşan film, baldan daha yoğun bir kıvama sahip oluyor. Onu su olarak algılamamız neredeyse imkânsız hale geliyor ve üzerinde kayak yapmak da pratikte mümkün olmuyor; fakat film yine de varlığını sürdürüyor.