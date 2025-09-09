Haberler
SAĞLIK
Eklenme tarihi: 9 Eylül 2025 Salı 10:57 |

Buz neden kaygandır? 200 yıllık teori çürütüldü

Yaklaşık iki yüzyıldır bilim insanları, buzun kayganlaşmasının basınç veya sürtünmenin yüzeyini eritmesinden kaynaklandığına inanıyordu. Saarland Üniversitesi'nden gelen yeni araştırma bu düşünceyi çürütüyor.

