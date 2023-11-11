Bu testi çok az insan çözebiliyor! Cevapları sizi çok şaşırtacak

Görüş günündeki iki mahkumdan bir tanesinin iki sevgilisi var. Sizce hangisi?

3. Hangisinin iki tane sevgilisi var?

Bir araba kazasında hafızasını kaybeden adam haftalar süren komadan çıktıktan sonra yanına iki kadın gelir. kadınlardan bir tanesi onunla evli olduğunu söylerken diğeri çocukları olduğunu iddia etmektedir. Kadınlardan hangisi yalan söylüyor?

Bu resimdekilerden bir tanesi arkadaki dükkandan oyuncak çaldı. Hırsız kim? (İpucu: Küçük çocuk değil)

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6. Kimyagerin gizemli ölümü





Ünlü bir kimyager labarotatuvarında ölü bulunur. Polis 5 şüphelinin cinayetle ilgisi olabileceğini düşünmektedir: Felice, Joshua, Nicolas, Nathan ve Peter. Polis ayrıca cesedin yanında ölmeden önce kimyager tarafından yazılmış gizemli bir not bulmuştur. Notta; "26-3-58/28-27-57-16" yazmaktadır. Bu notu okuyan polis katillerin kim olduğunu hemen tespit eder.





Katillerin kim olduğu sonucuna polis nasıl ulaşmıştır?