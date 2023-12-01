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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 12:51

Bu patateslere dikkat edin zehir saçıyor! Sakın yemeyin

En çok tüketilen besinlerin başında gelen ve sağlığa faydaları oldukça fazla olan patatesin doğru koşullarda saklanmadığında ciddi zararları meydana gelmektedir. Uzun süre bekletilen ve filizlenen patates solanin zehirlenmelerine yol açıyor.

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