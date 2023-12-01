Bu patateslere dikkat edin zehir saçıyor! Sakın yemeyin

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Patatesin yanlış koşullarda saklandığında filizlenmeye yol açtığını ve bununda sağlık açısından büyük riskler taşıdığını biliyor muydunuz?

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Tıpkı diğer sebzeler gibi patatesin de bir ömrü vardır ve saklanma koşulları oldukça önemlidir. Peki, patates nasıl saklanmalı? Filizlenmiş patates yenir mi, zehirler mi? İşte filizlenmiş patatesi tüketmenin bilinmeyen zararları...

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Normal patatese oranla filizlenmiş patates, pek de o kadar sağlıklı değildir. Patates filizlendiğinde, içindeki nişasta şekere dönüşür. Eğer patatesin sadece belli bir bölümü filizlenmişse, o bölüm atılarak geri kalanı yenilebilir. Ancak patates küçülmüş ve kırışmışsa yenmemesi tavsiye edilir.

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PATATES NEDEN FİLİZLENİR?

Saklama koşulları ve süresi sebzelerin taze kalması için önemli kriterlerdir. Tazeliğini kaybetmiş gıdalar zamanla çürümeye ve içerisindeki besin değerini kaybederek sağlık için zararlı bir hale gelir.

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Patates de diğer besinler gibi uygun koşullarda muhafaza edilmelidir. Doğru şartlar altında saklanmayan patates uzun süre beklediğinde ve güneşe maruz kaldığında yeşillenir ve filizlenir. Hatta dış yüzeyi tamamen yeşile döndüğü bile görülebilir.

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Patatesi yakından incelediğinizde üzerinde minik noktalar olduğunu görürsünüz. Gördüğünüz bu noktalar kök boğumlarıdır bu boğumlardan yeni yapraklar ve dallar çıkar. Eğer patatesi aydınlık bir yerde muhafaza ederseniz zamanla bu noktalardan filizler çıkmaya başlar.

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FİLİZLENMİŞ PATATES ÖLÜME YOL AÇIYOR!

Aydınlık yerlerde uzun süre bekletilen patatesler bir süre sonra filizlenmeye başlar. Filizlenme başlayan yerler zamanla patatesin kimyasını bozmaya başlar ve bu durum sağlık sorunlarına yol açar. Filizlenen bir patates mide ağrısı, bulantı vb. zehirlenme semptomların yaşanmasına neden olabilir.

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Gün ışığında bekletildiğinde ise rengi yeşile doğru dönmeye başlar. Sıcaklık derecesi yüksek olan bir yerde uzun süre muhafaza edilen patatesteki filizlenme evdeki ısı nedeniyle daha da artacaktır.

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Bu yüzden filizlenen patates sanılanın aksine yüksek demir üretimi ile dikkat çekmektedir. Patatesin içeriğinde bulunan demirin oldukça faydalı olabilir ancak güneşe maruz kaldığı için de zararlı maddelerin oluşumu önlemez ve gıda zehirlenmelerine sebebiyet verebilir. İşte bu yüzden filizlenen patatesleri tüketmek sağlıklı bir seçim değildir.

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Filizlenen patatesin sağlık için risk taşıdığını göz önünde bulundurursak kullanmamak doğru bir seçim olabilir. Patatesler filizlendikleri an atılması gereken besinlerdir. Her ne kadar ufak bir problem gibi görünse de tüketmemeniz en uygun olanıdır.

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Filizlenen patates tüketildiğinde kişilerde mide bulantısı, ishal, kusma, mide krampları, boğazda yanma, baş ağrısı ve baş dönmesi görülebilir.

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Bitkiler; mantarlar, böcekler gibi dış faktörlerden kendilerini korumak için bazı toksik maddeler üretir. Hasat ve depolanmasında yapılan hatalarda (depolama sıcaklığı, hasat ve taşıma sırasında mekanik yaralanma, nem, havalandırma ve zararlı böcekler) bu toksik maddelerin artmasına sebep olur ve insan hayatını tehlikeye sokar. Patates içeriğinde de bu kimyasallardan solanin bulunur.

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PATATESİN FİLİZLENMİŞ KISIMLARI ÇIKARMAK İŞE YARAR MI?

Filizlenmiş patatesler, solanin adı verilen bir kimyasal nedeniyle toksik olma potansiyeline sahiptir. Patates filizlerinde ve çimlerinde solanin üretir. Bu nedenle bazı dönemlerde patates tarlalarında solanine maruz kalan hayvanlarda ölümlere rastlanmıştır. Fakat bu durum patateslerin filizlenmesi, çimlenmesi ve yumuşak buruşuk bir duruma gelmesi halinde oluyor.