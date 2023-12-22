Bu gıdaları asla ilaçlarla beraber tüketmeyin! Sonuçları çok ağır olabilir

Aç karnına ilaç içmek çoğu zaman sakıncalı olsa bile bazı ilaç ve yiyecek kombinasyonları kanın pıhtılaşmasına veya karaciğer hasarına neden olabiliyor.
Yeni bir ilaca başlamadan önce yememeniz tavsiye edilen yiyecekleri kontrol etmek için ilacın kullanma talimatını okumanız önemli.
Ciddi sonuçların yaşanmasına engel olmak için belirli ilaçları belirli yiyeceklerle asla tüketmemelisiniz.
GREYFURT VE STATİNLER
Statinler, kandaki "kötü kolesterol" olarak da bilinen yüksek kolesterol düzeyini düşüren ilaçlardır.
İngiliz Kalp Vakfı bu ilaçları kullanan kişilerin greyfurt ve greyfurt suyu tüketmekten kesinlikle kaçınması gerektiğini söylüyor. Bu gıdanın tüketimi ilacın yan etkilerini ciddi oranda artırıyor.
Bu meyveler ilaçla beraber tüketildiğinde bazı enzimlerin çalışmasını durduruyor. Bu da ilacın vücutta amaçlanan dozdan daha fazla emilmesine yol açabiliyor.
Greyfurt bazı tansiyon ilaçlarının ve bazı psikiyatrik ilaçların yan etkilerini de artırabiliyor.
SÜT ÜRÜNLERİ VE ANTİBİYOTİKLER
Süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri antibiyotiklerin emilimini engelleyebiliyor.
Süt ürünlerinin içerdiği kalsiyum, sindirim sisteminde antibiyotiğe bağlanarak ilacın emilimini ve etkinliğini azaltıyor. Bunu önlemek için, süt ürünlerini tüketmeden birkaç saat önce veya sonra antibiyotik almak tavsiye ediliyor.
İlacın süt ürünleriyle beraber tüketimi kan basıncında ciddi bir artış, göğüs ağrısı ve kalp ritminin artması gibi yan etkilere neden olabilir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER VE KAN SULANDIRICILAR
Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, ne kadar yeşil yapraklı sebze yediğinize dikkat etmeniz iyi bir fikir olabilir.
Sağlığa faydalarıyla öne çıkan ıspanak, lahana ve brokoli gibi yiyecekler aynı zamanda kanın pıhtılaşmasında rol oynayan K vitamini açısından zengindir.
Karalahana, ıspanak ve marul gibi yeşil yapraklı pek çok sebzede bulunan K vitamini, kan sulandırıcı ilaçların etkilerini tersine çevirerek kanın pıhtılaşmasını artırabilir.
ALKOL VE AĞRI KESİCİLER
Antibiyotikler gibi asla alkolle beraber almadığımız bazı ilaçlar var. Ancak bazı ağrı kesiciler, antidepresanlar ve diyabet ilaçları da içkiyle etkileşime girdiğinde çeşitli komplikasyonlara neden olabilir.
Bu etkileşimler baş dönmesine, uyuşukluğa, karaciğer hasarına ve diğer ciddi sorunlara yol açabiliyor.
Yalnızca reçeteyle satılan ağrı kesiciler kullanıyorsanız alkolden kesinlikle kaçınılması gerekiyor. Bu ilaçlarla birlikte alkol tüketmek ciddi uyuşukluğa ve mide bulantısı gibi yan etkilere neden olabilir.
KAHVE VE ANTİPSİKOTİKLER
Antipsikotik ilaçlar şizofreni, bipolar bozukluk ve majör depresif bozukluğu olan kişilerin tedavisinde kullanılıyor.
Bu hapları çay veya kahve gibi ürünlerde bulunan kafeinle almak vücudunuzun ilaçları su ile almaya göre daha az emmesine neden olabilir.
Kafein aynı zamanda bazı anti-psikotik ilaçların yan etkilerini artırarak kalp ritmini yükseltebilir ve kan basıncının artmasına yol açabilir.