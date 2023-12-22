Bu gıdaları asla ilaçlarla beraber tüketmeyin! Sonuçları çok ağır olabilir

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Aç karnına ilaç içmek çoğu zaman sakıncalı olsa bile bazı ilaç ve yiyecek kombinasyonları kanın pıhtılaşmasına veya karaciğer hasarına neden olabiliyor.

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Yeni bir ilaca başlamadan önce yememeniz tavsiye edilen yiyecekleri kontrol etmek için ilacın kullanma talimatını okumanız önemli.

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Ciddi sonuçların yaşanmasına engel olmak için belirli ilaçları belirli yiyeceklerle asla tüketmemelisiniz.

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GREYFURT VE STATİNLER Statinler, kandaki "kötü kolesterol" olarak da bilinen yüksek kolesterol düzeyini düşüren ilaçlardır.

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İngiliz Kalp Vakfı bu ilaçları kullanan kişilerin greyfurt ve greyfurt suyu tüketmekten kesinlikle kaçınması gerektiğini söylüyor. Bu gıdanın tüketimi ilacın yan etkilerini ciddi oranda artırıyor.

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Greyfurt, vücudun ilacı parçalama sürecine engel olan bir grup kimyasal içeriyor.

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Bu meyveler ilaçla beraber tüketildiğinde bazı enzimlerin çalışmasını durduruyor. Bu da ilacın vücutta amaçlanan dozdan daha fazla emilmesine yol açabiliyor.

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Limon ve Sevilla portakalı gibi diğer turunçgillerin de aynı etkiye sahip olduğu düşünülüyor.

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Greyfurt bazı tansiyon ilaçlarının ve bazı psikiyatrik ilaçların yan etkilerini de artırabiliyor.

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SÜT ÜRÜNLERİ VE ANTİBİYOTİKLER Süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri antibiyotiklerin emilimini engelleyebiliyor.

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Süt ürünlerinin içerdiği kalsiyum, sindirim sisteminde antibiyotiğe bağlanarak ilacın emilimini ve etkinliğini azaltıyor. Bunu önlemek için, süt ürünlerini tüketmeden birkaç saat önce veya sonra antibiyotik almak tavsiye ediliyor.

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İlacın süt ürünleriyle beraber tüketimi kan basıncında ciddi bir artış, göğüs ağrısı ve kalp ritminin artması gibi yan etkilere neden olabilir.

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YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER VE KAN SULANDIRICILAR Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, ne kadar yeşil yapraklı sebze yediğinize dikkat etmeniz iyi bir fikir olabilir.

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Sağlığa faydalarıyla öne çıkan ıspanak, lahana ve brokoli gibi yiyecekler aynı zamanda kanın pıhtılaşmasında rol oynayan K vitamini açısından zengindir.

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Karalahana, ıspanak ve marul gibi yeşil yapraklı pek çok sebzede bulunan K vitamini, kan sulandırıcı ilaçların etkilerini tersine çevirerek kanın pıhtılaşmasını artırabilir.

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ALKOL VE AĞRI KESİCİLER Antibiyotikler gibi asla alkolle beraber almadığımız bazı ilaçlar var. Ancak bazı ağrı kesiciler, antidepresanlar ve diyabet ilaçları da içkiyle etkileşime girdiğinde çeşitli komplikasyonlara neden olabilir.

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Bu etkileşimler baş dönmesine, uyuşukluğa, karaciğer hasarına ve diğer ciddi sorunlara yol açabiliyor.



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Yalnızca reçeteyle satılan ağrı kesiciler kullanıyorsanız alkolden kesinlikle kaçınılması gerekiyor. Bu ilaçlarla birlikte alkol tüketmek ciddi uyuşukluğa ve mide bulantısı gibi yan etkilere neden olabilir.

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KAHVE VE ANTİPSİKOTİKLER Antipsikotik ilaçlar şizofreni, bipolar bozukluk ve majör depresif bozukluğu olan kişilerin tedavisinde kullanılıyor.

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Bu hapları çay veya kahve gibi ürünlerde bulunan kafeinle almak vücudunuzun ilaçları su ile almaya göre daha az emmesine neden olabilir.

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Kafein aynı zamanda bazı anti-psikotik ilaçların yan etkilerini artırarak kalp ritmini yükseltebilir ve kan basıncının artmasına yol açabilir.