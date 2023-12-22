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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 14:21

Bu gıdaları asla ilaçlarla beraber tüketmeyin! Sonuçları çok ağır olabilir

Aç karnına ilaç içmek genelde tavsiye edilmeyen bir durum. Sıklıkla ilaç içmeden önce birkaç lokma yemek yenmesi gerektiği söyleniyor. Yeni bir araştırmaya göre yediğimiz şeyler vücudumuzun ilacı nasıl işlediğini etkiliyor ve bazı gıdalar ilacın etkinliğini artırırken diğerleri azaltabiliyor.

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