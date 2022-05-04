Bu ekmek kolon kanserini önlüyor! Faydalarına inanamayacaksınız

Arıların kendi yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, petek gözlerine depolarken kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş ve olgunlaşmış halidir.
Doktor kontrolünde tüketildiği takdirde arı ekmeğinin vücudunuza sağlayacağı faydalara çok şaşıracaksınız.
Kendi bünyesinden salgıları kattıktan sonra bekleyen ve olgunlaşan polen, ancak arı ekmeğine dönüştükten sonra yavruların beslenmesinde kullanılıyor.
Uzmanlar, arı ekmeğinin içeriğindeki yüksek oranda asetil-kolin ile tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olacağını söylüyor.
Diş eti kanamalarına karşı da koruma sağlayan ürün, yetersiz bağışıklık sistemini de kısa sürede güçlendiriyor.