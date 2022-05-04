Bu ekmek kolon kanserini önlüyor! Faydalarına inanamayacaksınız

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Arıların kendi yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, petek gözlerine depolarken kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş ve olgunlaşmış halidir.

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Doktor kontrolünde tüketildiği takdirde arı ekmeğinin vücudunuza sağlayacağı faydalara çok şaşıracaksınız.

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Kendi bünyesinden salgıları kattıktan sonra bekleyen ve olgunlaşan polen, ancak arı ekmeğine dönüştükten sonra yavruların beslenmesinde kullanılıyor.

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Uzmanlar, arı ekmeğinin içeriğindeki yüksek oranda asetil-kolin ile tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olacağını söylüyor.

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Bedensel ve zihinsel gücü artırmaya yardımcı olan arı ekmeği, antiseptik ve mikrop öldürücüdür.

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Diş eti kanamalarına karşı da koruma sağlayan ürün, yetersiz bağışıklık sistemini de kısa sürede güçlendiriyor.