Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Zararını bir bilseniz...

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Tatlılar Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarını kaybederler. Bunun yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

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Sarımsak Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.

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Patates Emilimi yüksek bir besin olan patates durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığında fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

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Domates Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabına konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabına konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur. Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.

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Çilek Çilek ve frambuaz gibi gülgiller, tırtıksı yapısıyla içinde bakterileri tutmaya hazırdır. Kiklospora bakterisi taşıyabilen meyveler, toplandıktan kısa süre sonra bozulabilir. Markete ya da pazarda bekleme süresi düşünüldüğünde evde kısa sürede bozulması normal görülebilir.

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Tavuk En çabuk bozulan ve bakteri üreten besinlerin başında tavuk geliyor. Çiğ tavuk en hızlı bozulan yiyecektir. Ama pişmiş tavuğunda aynı gün, buzdolabında en geç ertesi gün tüketilmesi gerekmektedir. Tavuk bozulur mu diye düşünmeden tarihi geçen tavukları hemen atmak gerekir. Çünkü son kullanma tarihi sonrasında bakteriler büyük bir hızla üremeye devam ederek, kötü kokuya neden olabilir. Tavuk aldığınızda hemen derin dondurucuya koyup dondurun ve tüketeceğiniz zaman çıkarıp pişirin.