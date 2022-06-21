Bu besinler damarları tertemiz yapıyor! Mutlaka düzenli olarak tüketin

ZEYTİNYAĞI
Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir.
KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz, damarlardaki baskıyı azaltır ve bu sayede kan akışını hızlandırır. Ayrıca damar tıkanıklığı ve enflamasyona da iyi gelir.
BADEM
E vitamini, çözünebilen lif ve tekli doymamış yağlar açısından oldukça zengin olan badem, içerdiği antioksidanlar sayesinde damarlardaki hasarı engeller.
NAR
İçerisinde barındırdığı antioksidanlar sayesinde nar, kan akışını arttırır ve damarların tıkanmasını önler.
AÇAİ ÜZÜMÜ
Özellikle kolesterolü düşüren bu meyve kan akışını dengeler ve bu sayede kalp için çok faydalıdır.
YEŞİLÇAY
Yeşil çay, damarlara hasar veren oksidatif stresi azaltır ve damarları temizler.
İçerdiği antioksidanlar kolesterolü düşürür ve bu sayede kalbi korur.
TARÇIN
Antioksidan deposu olan tarçın, kandaki şekeri düşürür ve bu sayede damarlar için çok faydalıdır.