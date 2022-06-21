Bu besinler damarları tertemiz yapıyor! Mutlaka düzenli olarak tüketin

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Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır.

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Damar tıkanıkları konusunda uyaran uzmanlar damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı...

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ZEYTİNYAĞI Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir.

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İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür.

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KUŞKONMAZ Kuşkonmaz, damarlardaki baskıyı azaltır ve bu sayede kan akışını hızlandırır. Ayrıca damar tıkanıklığı ve enflamasyona da iyi gelir.

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YULAF Yulaf, kolesterolü düşürür ve damarları temizler.

Öğünlerinize yulafı eklemenizi öneririz.

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BROKOLİ K vitamini ve lif açısından zengin olan brokoli, kolesterolü ve tansiyonu düşürür.

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K vitamini damarlardaki kalsiyum seviyesini dengeler.

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BADEM E vitamini, çözünebilen lif ve tekli doymamış yağlar açısından oldukça zengin olan badem, içerdiği antioksidanlar sayesinde damarlardaki hasarı engeller.

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NAR İçerisinde barındırdığı antioksidanlar sayesinde nar, kan akışını arttırır ve damarların tıkanmasını önler.

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ZERDEÇAL Zerdeçal, damar temizliğinde en etkili baharatlardan biridir.

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Ayrıca damar sertliğini önler ve yağ depolanmasını engeller.

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AÇAİ ÜZÜMÜ Özellikle kolesterolü düşüren bu meyve kan akışını dengeler ve bu sayede kalp için çok faydalıdır.

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YEŞİLÇAY Yeşil çay, damarlara hasar veren oksidatif stresi azaltır ve damarları temizler.

İçerdiği antioksidanlar kolesterolü düşürür ve bu sayede kalbi korur.

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TARÇIN Antioksidan deposu olan tarçın, kandaki şekeri düşürür ve bu sayede damarlar için çok faydalıdır.

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Günde 1 çay kaşığı tarçının kandaki yağ oranını yüzde 26 oranında azalttığı kaydedilmiştir.