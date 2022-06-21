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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 11:23

Bu besinler damarları tertemiz yapıyor! Mutlaka düzenli olarak tüketin

Sigara, alkol ve günümüzde sıkça tüketilen hazır gıdaların vücuda verdiği zararlar saymakla bitmezken en hayati hasarları damarlar görüyor. Damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlıklarının başlangıcı olmasıyla adeta ölüme davetiye çıkartıyor. Günümüzde birçok insan damar tıkanıklığıyla mücadele ederken uzmanlar damarları temizleten besinler hakkında tavsiyeler verdi. Peki damarları temizleyen besinler hangileri? İşte damarları tertemiz yapan besinler...

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