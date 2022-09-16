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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:44

Bu besinler antibiyotik görevi görüyor! Hastalıklardan korunmak için mutfağınızdan ayırmayın

Bu besinler antibiyotik görevi görüyor. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara yakalanmamak için bu besinleri mutfağınızdan ayırmayın. İşte vücudumuzu mikroplardan arındıran antibiyotik değerinde mucizevi besinler…

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