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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 10:51

Bu belirtileri bilmek hayatınızı kurtarabilir! İşte belirtilerine göre kanser türleri

Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünüp çoğalmasıyla gelişen kötü huylu tümörlere ve urlara denir. Kanserin 100'den fazla türü vardır. İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin bazı risk faktörleri nedeniyle mutasyona uğrayarak aşırı çoğalarak içinde yaşadıkları dokulara zarar vermesiyle başlayan bu süreç, durdurulmaz ise ölümcül olabilir. İşte kanserlerin türlerine göre belirtileri...

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