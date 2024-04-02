Bu belirtiler varsa dikkat! Vücudunuzda tuz oranı yüksek ise...

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1. Aşırı sinirlilik halindeyiz

Fazla tuzun vücudu (periferik sinir sistemi ve risk bölgesinde bulunan beyin) olumsuz etkilemesi nedeniyle öfkeli oluruz ve sinirlenmeye başlarız. Çok sinir bozucu olduğunuzu fark ederseniz ve bunun diğer nedenlerle bir alakası yoksa, kandaki tuz düzeyini kontrol etmeye değer. Normal olarak sodyum konsantrasyonu 135-145 mmol / l olmalıdır.

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2. Vücut büyük ölçüde şişiyor

Artan tuz içeriği böbreklerin çalışmasını negatif yönde etkiler ve sodyum ve potasyum oranının dengesini bozar. Vücut sıvıyı biriktirmeye başlar ve şişeriz (özellikle bacaklarda ve yüzlerde şişme).

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3. Sürekli susamış hissediyoruz

Tuzda görülen en önemli belirtilerden biri susuzluk. Çok fazla tuz tüketirsek, hücrelerdeki sıvının dengesini koparırız ve bu da daha fazla su içmek istediğimiz gerçeğine neden olur. Ağız kuruluğu aynı zamanda çok miktarda tuzun semptomu olabilir.

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4. Yiyecekler az tuzlu görünüyor

Yiyeceklerimiz tuzsuz gibi gözüküyorsa, başkaları yeterince tuz olduğunu söyleseler bile, aşırı tuzlu yemek yemeye alıştığımız anlamına gelebilir.

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5. Çarpıntı artar

Artan basınç nedeniyle hipernatremi (yüksek tuz içeriğini belirlemek için, bilimsel adı), ve kan kalınlaşması görülür. Bu aynı zamanda kalbe fazladan yük demektir.

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6. Sıklıkla tuvalete gitmek istiyor musunuz? Özellikle geceleri

Hipernatremin neden olduğu yoğun susuzluk yüzünden çok fazla su içiyoruz. Bu durumda böbrekler düzgün çalışmıyor ve tuvaleti her zamankinden daha sık ziyaret ediyoruz, özellikle gece.

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7. Kaslarda bir rahatsızlık duygusu.

Tuzun vücutta fazla olması nedeniyle kaslarımız ağrılar gösterebilir. Sinirlerdeki sodyum potasyum dengesi kusursuz olmalıdır, böylece impuls kaslarımız düzgün bir şekilde çalışırlar. Aşırı tuz bu ince ayarı bozacağından kaslarınızın nasıl seğirdiğini hissedebilirsiniz.

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