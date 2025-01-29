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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 10:04 |

Bu belirti kanserin işaretiymiş! Riski 6 kat artırıyor...

Kanser dünya genelinde sık görülen ve erken teşhis edilemediğinde hayati risk taşıyan ciddi bir hastalık. Kanser, hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyüyerek vücut dokusunu tahrip ettiği hastalıktır.

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