Bu belirti kanserin işaretiymiş! Riski 6 kat artırıyor...

CİLT DÖKÜNTÜLERİ VE TÜMÖR ARASINDAKİ BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR





Bu tür tümörlerdeki mekanizmanın iltihaplı bir cilt reaksiyonuna dayandığı için, döküntüler ile tümör arasındaki bağlantıyı araştırıyorlar. Ancak bu çalışma, kaşıntının mı yoksa kanserin mi ilk önce ortaya çıktığını kesin olarak belirleyemedi. Daha ileri araştırmalara ihtiyaç duyulsa da, bilim insanları bu bulguların, doktorların belirsiz kaşıntı semptomlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceği konusunda iyimserler.