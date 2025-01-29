Bu belirti kanserin işaretiymiş! Riski 6 kat artırıyor...

Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Ancak vücudunuzda önemsemediğiniz bazı belirtiler kanserin habercisi olabilir.
Bu bulgular, kanserin erken evrelerinde görülebilecek semptomların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlıyor. Araştırmalarının sonuçları, Amerikan Dermatoloji Akademisi Dergisi'nde yayımlandı ve dermatoloji alanındaki uzmanlar tarafından dikkatle incelendi.
5 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ
Araştırmacılar, 2013 ile 2017 yılları arasında Johns Hopkins Hastanesi'nde kaşıntı nedeniyle tedavi gören yaklaşık 17.000 yetişkin hastanın verilerini analiz etti. Bu veriler, kaşıntı şikayeti olmadan hastaneye başvuran yaklaşık beş milyon hastanın verileriyle karşılaştırılarak, kaşıntının olası sağlık riskleri üzerindeki etkileri incelendi. Elde edilen sonuçlar, kaşıntının, özellikle kanser gibi ciddi hastalıkların erken belirtisi olabileceğini ortaya koydu.
TÜMÖR GELİŞTİRME OLASILIĞI 6 KAT FAZLA
Bilim adamları, kaşıntı şikayeti olan hastaların, tümör gelişme olasılığının altı kat daha fazla olduğunu keşfettiler. Özellikle karaciğer, safra kesesi, safra yolları, hematopoietik sistem ve deri tümörlerinin yaygın olduğu gözlemlendi. Ancak kaşıntısı olan hastaların hepsinde döküntü görülmedi. Araştırmacılar, özellikle lösemi, kemik tümörü, bronşiyal karsinom ve multipl miyelom hastalarında döküntüleri tespit edebildiler.
CİLT DÖKÜNTÜLERİ VE TÜMÖR ARASINDAKİ BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR
Bu tür tümörlerdeki mekanizmanın iltihaplı bir cilt reaksiyonuna dayandığı için, döküntüler ile tümör arasındaki bağlantıyı araştırıyorlar. Ancak bu çalışma, kaşıntının mı yoksa kanserin mi ilk önce ortaya çıktığını kesin olarak belirleyemedi. Daha ileri araştırmalara ihtiyaç duyulsa da, bilim insanları bu bulguların, doktorların belirsiz kaşıntı semptomlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceği konusunda iyimserler.